गुन्ह्यांच्या नियंत्रणासाठी यापुढेही उपाययोजना करा
पिंपरी, ता. १७ : पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांनी यांनी शनिवारी (ता. १७) पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाला भेट दिली. पोलिस आयुक्तालयाच्या कामकाजाचा आढावा घेत यापुढेही गुन्हे नियंत्रणासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना राबवा यासह विविध प्रकारच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
चिंचवड, प्रेमलोक पार्क येथील आयुक्तालयात ही बैठक झाली. पोलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे, पोलिस सहआयुक्त डॉ. शशिकांत महावरकर, अपर पोलिस आयुक्त बसवराज तेली, सारंग आवाड तसेच सर्व पोलिस उपायुक्त, सहायक आयुक्त उपस्थित होते. पोलिस आयुक्तांनी मागील दोन ते तीन वर्षांतील कामकाजाची माहिती दिली.
दिशा उपक्रम, ज्येष्ठ नागरिक कक्ष, ज्येष्ठानुबंध ॲप, ट्रॅफिक बडी, एक दिवस शाळेसाठी, तक्रार निवारण दिन, औद्योगिक तक्रार निवारण कक्ष या उपक्रमांच्या माहितीचे सादरीकरण केले. तसेच पोलिस आयुक्तालयाच्या नवीन इमारतीची उभारणी, इतर कार्यालयांसाठी उपलब्ध झालेल्या जागा, पोलिस ठाण्यांची तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह अंमलदारांची वाढलेली संख्या माहितीसह कायदा-सुव्यवस्था कायम राखण्यासह गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी राबविलेल्या उपाययोजनांची चौबे यांनी त्यांना माहिती दिली.
