आता पिंपरी चिंचवड महापौर आरक्षणाचे वेध
पिंपरी, ता. १७ : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या महापौरपदासाठी कोणत्या प्रवर्गाचे आरक्षण जाहीर होणार, याचे आता सर्वांचे वेध लागले आहे. महापालिकेत भाजपने स्पष्ट बहुमत मिळविले आहे. त्यामुळे पुढील महापौर भाजपचाच होणार, हे निश्चित आहे. आरक्षित प्रवर्गानुसार या पदाची दिशा ठरणार असल्याने राजकीय वर्तुळातील उत्सुकता ताणली गेली आहे.
आरक्षण सोडतीबाबत सोमवारी (ता. १९) मंत्रालयाची अधिकृत सूचना प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर भाजपच्या इच्छुकांमध्ये जोरदार रस्सीखेच होण्याची शक्यता आहे. संख्याबळामुळे पक्षांतर्गत समीकरणे, वरिष्ठ नेत्यांची पसंती आणि सामाजिक समतोल अशा बाबी निर्णायक ठरणार आहेत.
महापालिकेचा मागील कार्यकाळ २०२२ मध्ये पूर्ण झाला होता. त्या वेळी सर्वसाधारण महिला प्रवर्गातून उषा ऊर्फ माई ढोरे यांनी महापौरपदाची धुरा सांभाळली होती. त्यानंतर महापालिकेवर प्रशासकीय राजवट लागू होती. आता निवडणुका झाल्यानंतर लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून महापालिकेची सूत्रे पुन्हा लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या हाती देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
महापौरपद हे शहराच्या राजकारणात मानाचे आणि प्रभावी पद मानले जाते. शहराचा चेहरा म्हणून महापौरांकडे पाहिले जाते. त्यामुळे भाजपकडून अनुभवी, संघटनात्मक ताकद असलेला आणि शहराच्या विकासाचा दृष्टिकोन मांडू शकणारा चेहरा पुढे आणला जाईल, अशी चर्चा आहे. विशेषतः महिला, अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागास प्रवर्ग किंवा सर्वसाधारण अशा कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षण लागते, यावर अनेक संभाव्य नावांचे भवितव्य अवलंबून आहे. ---
महापौर पदासाठी आरक्षणाची प्रक्रिया मंत्रालयातील संबंधित विभागाच्या सूचनेनुसार होणार आहे. सोमवारपासून ही प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. शासन निर्णयानुसारच आरक्षणाची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
- सचिन पवार, उपायुक्त, निवडणूक विभाग, पिंपरी चिंचवड महापालिका
