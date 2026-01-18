रंगरेषांमधून उलगडले लहानग्यांचे कल्पनाविश्व
पिंपरी, ता. १८ ः सुटीच्या दिवशीही सकाळीच शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी केलेली गर्दी, वेळेपूर्वीच येऊन रंगाची केलेली जुळवाजुळव, प्रश्नपत्रिका मिळाल्यावर कागदावर रेखाटली जाणारे चित्रे, भरले जाणारे रंग आणि चित्र पूर्ण झाल्यावर त्यांच्या चेहऱ्यावर असलेले समाधान, आपल्या चिमुकल्यांची चित्रे पाहण्यासाठी पालकांची शाळेच्या गेटवर केलेली गर्दी सर्वात शेवटी आपण रेखाटलेल्या चित्रासोबत फोटोसाठी दिलेल्या पोझ असे चित्र पिंपरी चिंचवडमधील विविध शाळांमध्ये रविवारी (ता. १८) दिसून आले. निमित्त होते ‘सकाळ एनआयई’ आयोजित चित्रकला स्पर्धेचे.
शहरातील २७ केंद्रांवर पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही स्पर्धा पार पडली. कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थी, पालक, ज्येष्ठ नागरिक ऑनलाइन पद्धतीने सहभागी झाले. एकूण हजारो स्पर्धकांनी भागा घेतला. ऑनलाइन सहभागी झालेल्या पालकांची संख्याही लक्षणीय होती. ‘रिलायन्स डिजिटल’ या स्पर्धेचे ‘असोसिएट पार्टनर’ तर ‘माय रोबो डॉट इन’ हे ‘टेक पार्टनर’ होते. यंदा स्पर्धेचे हे ४१ वे वर्ष आहे. कोरोना काळातसुद्धा ही स्पर्धा ऑनलाइन स्वरूपात झाली होती.
शालेय मुलांना आपले विचार चित्राच्या माध्यमातून मुक्तपणे मांडता यावेत, त्यांच्या कलेला वाव मिळावा यासाठी या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले. चार विभागांमध्ये व व दोन टप्प्यांत स्पर्धा पार पडली. दिव्यांग व विशेष विद्यार्थ्यांचाही सहभाग मोठा होता. सकाळच्या सत्रात पाचवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा झाली. यामध्ये पाचवी ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांना निवडणूक प्रचार फेरी, रस्सीखेच, गणपती विसर्जन मिरवणूक व बस स्थानक हे विषय देण्यात आले होते. आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना घोड्यांची शर्यत, ऐतिहासिक वास्तू पाहायला गेलेली शालेय सहल, मनोरंजनात एआयचा वापर, कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे हे विषय देण्यात आले होते. यापैकी गणपती विसर्जन, कचऱ्याची विल्हेवाट, निवडणूक या विषयांवर विद्यार्थ्यांनी आपली चित्रे रेखाटली. पर्यावरणाविषयी मुलांचा दृष्टिकोन, चालू घडामोडींविषयी त्यांचे मत चित्रांमधून रेखाटले गेले.
दुसऱ्या सत्रात पहिली ते चौथीचे विद्यार्थी आपले पालक, आजी आजोबा यांच्या सोबतच शाळेत हजर झाले. मुलांना सोडवायला आलेल्या पालकही ऑनलाइन सहभागी होण्यासाठी उत्सुक होते. पहिली व दुसरीच्या विद्यार्थ्यांनी आमचा पाळीव प्राणी, आमची कार व रांगोळी ही चित्रे रेखाटणे पसंत केले. तिसरी चौथीच्या विद्यार्थ्यांनी परसबाग, पाळीव प्राणी, माझी खोली हे विषय चित्र काढण्यासाठी निवडले. मोठ्या गटांइतकाच उत्साह लहानग्यांमध्येही दिसून आला. यासोबतच विशेष व दिव्यांग मुलांच्या कुंचल्यामधूनही उत्तम चित्रांची निर्मिती झाली. स्पर्धेच्या सर्व केंद्रांवर त्या शाळेचे शिक्षक, कला शिक्षक, मुख्याध्यापक यांनी विद्यार्थ्यांना व पालकांना उत्तम मार्गदर्शन केले.
