मुख्य टपाल कार्यालयाचे चिंचवड स्टेशन येथे उद्घाटन
चिंचवड, ता.१८ : केंद्र सरकारकडून पिंपरी चिंचवड शहरासाठी चिंचवड स्टेशन येथील चिंचवड पूर्व टपाल कार्यालयाचा दर्जा वाढवून त्याला मुख्य टपाल कार्यालयाची मान्यता देण्यात आली आहे. या नूतनीकरण केलेल्या
कार्यालयाचे नुकतेच उद्घाटन झाले.
खासदार श्रीरंग बारणे, महाराष्ट्र परिमंडळाचे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अमिताभ सिंग, पुणे टपाल क्षेत्राचे संचालक अभिजीत बनसोडे हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
याप्रसंगी बोलताना सिंग यांनी भारतीय टपाल विभागामार्फत नागरिकांना उपलब्ध असलेल्या विविध सेवांची माहिती दिली. त्यामध्ये स्पीड पोस्ट, पार्सल सेवा, टपाल जीवन विमा, ई-कॉमर्स सेवा, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक,
आधार सेवा, पारपत्र (पासपोर्ट) या सेवांचा समावेश असून त्यांचा नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात लाभ घ्यावा,असे आवाहन त्यांनी केले.
बनसोडे यांनी लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्या समन्वयातून भारतीय टपाल विभाग आजही समाज कल्याणाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करत असल्याचे नमूद केले. चिंचवड मुख्य टपाल कार्यालयाच्या मुख्य डाकपाल पदाचा अधिभार चंद्रकांत भोर यांनी यावेळी स्वीकारला. या सोहळ्यासाठी पिंपरी चिंचवड परिसरातील टपाल विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी, टपाल विभागाचे ग्राहक तसेच नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
