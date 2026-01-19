सकाळ संवाद
अस्वच्छ स्वच्छतागृहामुळे परिसरात दुर्गंधी
प्रभाग क्रमांक नऊ गवळी माथा चौकातून यशवंतनगर चौकाकडे जाताना लिंक रोड लागतो, तेथे सार्वजनिक शौचालय आहे. ते अत्यंत अस्वच्छ आहे. शौचालयाच्या बाहेरील बाजूस असलेल्या पाण्याच्या टाकीमधून वाहने धुतली जातात, त्यामुळे संपूर्ण रस्ता ओला होतो व तेथून चालणे अवघड होते. शेजारीच नाला असल्याने सर्वत्र दुर्गंधी देखील पसरली आहे.
- भालचंद्र परब, यशवंतनगर
विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या वाहनांमुळे अपघाताचा धोका
साईनाथ हॉस्पिटल शेजारी पुणे-नाशिक महामार्गावरून वाहने वेगात विरुद्ध दिशेने येतात. महापालिकेची कचरा संकलन करणारी वाहने सुद्धा विरुद्ध दिशेने येतात. सरळ दिशेने जाणाऱ्या वाहनांना या विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या वाहनांमुळे धोका निर्माण होतो. त्यामुळे संबंधित विभागाने या समस्येची दखल घेऊन योग्य ती उपाययोजना करावी.
- एक नागरिक
‘नो पार्किंग’ फलक चुकीच्या दिशेत
आकुर्डी रेल्वे स्टेशन ते आकुर्डी पोलिस चौकी या रस्त्यावरील दुभाजकांमध्ये वाहतूक शाखेने ‘नो पार्किंग’चे फलक चुकीच्या पद्धतीने लावले आहेत. दोन्ही रस्त्यावरून जाताना वाहन चालकांना ‘नो पार्किंग’ फलक दिसले पाहिजे. परंतु हे फलक दोन्ही रस्ता दुभाजकांमध्ये दुकानांकडे तोंड करून लावल्यामुळे वाहन चालकांना ते दिसत नाही. अनेक दुचाकी आणि चार चाकी वाहन चालकांना हे फलक दिसत नसल्यामुळे वाहन चालकांना दंड भरावा लागत आहे. वाहतूक शाखेने दुभाजकांमध्ये लावलेल्या या फलकांची दिशा बदलावी.
- विलास खरे, रावेत
‘सकाळ संवाद’ची दखल
‘सकाळ संवाद’ या सदरात दिलेल्या बातमीची पालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांनी दखल घेऊन यशवंतनगर परिसरात पसरलेली खडी काढायला आदेश दिले, व खडी हटविली गेली. आता या परिसरातील रस्त्यावर चालताना स्वच्छ आणि सुरक्षित वाटत आहे.
- प्रकाश दातार, यशवंतनगर, तळेगाव दाभाडे
