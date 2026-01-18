‘पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर’मार्गावरील सर्व शाळांना सुट्टी ः डुडी
पिंपरी, ता. १८ ः पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर या आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग स्पर्धेच्या अनुषंगाने आयोजित पहिल्या टप्प्याच्या दिवशी मंगळवारी (ता. २०) पिंपरी चिंचवड शहरातील स्पर्धा मार्गावरील सर्व प्रकारच्या खाजगी आणि सरकारी शाळांना सुट्टी जाहीर केल्याचा आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष जितेंद्र डुडी यांनी काढला. पुणे जिल्हा प्रशासन, बजाज तसेच सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यांच्यातर्फे बजाज पुणे ग्रँड टूर युसीआय मान्यताप्राप्त आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धा १९ ते २३ जानेवारी दरम्यान होत आहे. सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया व युनियन सायकलिस्ट इंटरनॅशनल यांनी निर्धारित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार आयोजित करण्यात स्पर्धेचा पहिला टप्पा टिसीएल सर्कल हिंजवडी फेज-३ येथून मंगळवारी सुरू होत आहे. डॉ. डी. वाय पाटील कॉलेज आकुर्डी येथे समारोप होईल. या मार्गावरील पोलिस सर्कल सिंफोनी सोसायटी- बापुजी बुवा मंदिर मार्गे ग्रामीण हद्दीतून डोणे फाटा येथून पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत प्रवेश करेल. तेथून पुढे रोहिदास मारुती सावळे चौक (डोणे फाटा)- आढले बुद्रूक- बेबडओहोळ- चांदखेड- कासारसाई- नेरे- मारुंजी- लक्ष्मी चौक- भुमकर चौक अंडरपास मार्गे- डांगे चौक अंडरपास मार्गे रिव्हर व्ह्यू चौक वाल्हेकरवाडी- टी जंक्शन डावीकडे वळून छत्रपती शिवाजी महाराज चौक वाल्हेकरवाडी- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक रावेत या मार्गावरील शाळांना सुट्टी असेल.
