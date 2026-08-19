दहा वर्षे रखडलेला रस्ता सहा महिन्यांत पूर्ण करणार

पिंपरी, ता. १९ : पिंपळे सौदागर येथील झुलेलाल टॉवर्स गृहनिर्माण संस्था, ट्रायोस सोसायटी ते नॅच्युरल आईस्क्रीमदरम्यानचा गेल्या दहा वर्षांपासून प्रलंबित असलेला १८ मीटर रुंदीचा रस्ता अखेर विकसित होणार आहे. या रस्त्यासाठी नागरिकांनी वेळोवेळी पाठपुरावा करत आंदोलनही केले होते. त्यानंतर आता रस्त्याच्या कामाला गती मिळाल्याने परिसरातील रहिवाशांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
या रस्त्याच्या विकासासाठी सुमारे नऊ कोटींचा खर्च अपेक्षित असून, आसवानी प्रमोटर्स अँड बिल्डर्स यांच्या माध्यमातून काम करण्यात येणार आहे. ‘युनिटेक्स इन्फ्रा’ ही संस्था प्रत्यक्ष बांधकाम करणार असून, पुढील सहा महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. रस्त्यासोबतच सांडपाणी वाहिनी, भूमिगत वीजवाहिनी, पदपथ तसेच काँक्रीट रस्ता बांधला जाणार आहे. त्यामुळे वाहतूक सुलभ होण्याबरोबरच पावसाळ्यातील पाणी साचण्याची समस्या कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
गेल्या दशकभरात या रस्त्याच्या प्रश्नावर अनेकदा आश्वासने मिळाली; मात्र प्रत्यक्ष काम सुरू झाले नव्हते. त्यामुळे झुलेलाल टॉवर, ट्रायोस आणि सुखवानी सेलिनो परिसरातील नागरिकांनी महापालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींकडे सातत्याने निवेदने देत आंदोलन केले होते. या आंदोलनानंतर प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आणि विकासाची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाल्याचे झुलेलाल टॉवर्सचे अध्यक्ष विजय परदेशी यांनी सांगितले. दरम्यान, संबंधित विकसक, कंत्राटदार आणि महापालिकेच्या अभियंत्यांनी परिसराची पाहणी करून कामाचे नियोजन निश्चित केले. या वेळी ट्रायोस, झुलेलाल टॉवर आणि सुखवानी सेलिनो सोसायट्यांचे पदाधिकारी व नागरिक उपस्थित होते.
गेल्या दशकभरात या रस्त्याच्या प्रश्नावर अनेकदा आश्वासने मिळाली; मात्र प्रत्यक्ष काम सुरू झाले नव्हते. त्यामुळे झुलेलाल टॉवर, ट्रायोस आणि सुखवाणी सेलिनो परिसरातील नागरिकांनी महापालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींकडे सातत्याने निवेदने देत आंदोलन केले होते. आता विकासाची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली.
- विजय परदेशी, अध्यक्ष, झुलेलाल टॉवर्स गृहनिर्माण संस्था
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