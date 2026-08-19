साळुंब्रेत माहेरवाशिणी मेळाव्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

सोमाटणे, ता. १९ ः साळुंब्रे येथे नवविवाहितांचा तिसावा माहेरवाशीण मेळावा उत्साही वातावरणात पार पडला. नवीन विवाह झालेल्या मुलींच्या जीवनात आनंद निर्माण व्हावा, शाळेने केलेल्या संस्काराची जपणूक व्हावी, त्यांच्या हातून सासरच्या माणसांबरोबर समाजाची सेवा व्हावी, त्यांच्यात अडचणींवर मात करण्याची क्षमता वाढावी, विवाहितामध्ये नवीन उद्योग व्यावसायासाठी विचारांची एकमेकांत देवाणघेवाण व्हावी, त्यांनी नव्याने उद्योग व्यवसायाकडे वळावे आदी उद्देशाने तीन दशकापूर्वी साळुंब्रे येथील ग्रामप्रबोधिनी विद्यालयाच्या वतीने प्राचार्य व्यंकटराव भताने यांच्या संकल्पनेतून या मेळाव्याची सुरुवात झाली. दरवर्षी हा माहेरवाशीण मेळावा नागपंचमी सणाच्या दुसऱ्या दिवशी होतो. या मेळाव्याची सांगता नवविवाहितांची खणा नारळाने ओटी भरून सासरी जाण्यासाठी त्यांना निरोप देऊन केली जाते.
मेळाव्यात साळुंब्रे, सोमाटणे, गहुंजे, शिरगाव, गोडुंब्रे, दारुंब्रे, सांगवडे, कासारसाई येथील नवविवाहितांसह या शाळेत यापूर्वी दहावीत तीन दशकात शिक्षण घेतलेल्या सर्व महिला सहभागी झाल्या. मेळाव्यास प्रमुख पाहुणे म्हणून जिल्हा परिषद सदस्या दीपाली हुलावळे, रेखा भागवत, उज्वला भेग
डे, नंदा आगळे आदी उपस्थित होत्या. संस्थेचे कार्यवाह व्यंकटराव भताने, मुख्याध्यापक राजेंद्र लासूरकर, गणेश भताने यांनी मार्गदर्शन केले.
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