खड्ड्यांतून रस्ता शोधणाऱ्या नागरिकांची फरफट
पिंपरी-चिंचवडच नव्हे, तर देशातील बहुतांश शहरांमधील अंतर्गत रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. माणूस चंद्रावर पोहोचला असून आता मंगळावर स्वारी करण्याची तयारी करत आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात गगनभरारी घेत असतानाही शहरातील रस्ते दर्जेदार आणि टिकाऊ करण्याची क्षमता आपल्यात निर्माण झालेली नाही. चांगले आणि टिकाऊ रस्ते बांधणे हे काही अशक्य किंवा फार कठीण काम नाही. मात्र, दर पावसाळ्यात रस्ते खराब होणे आणि त्यानंतर दरवर्षी दुरुस्तीसाठी नवीन निविदा काढल्या जाणे, हीच जणू व्यवस्था बनली आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, अधिकारी किंवा ठेकेदार कोणतेही असोत आणि लोकप्रतिनिधी कोणत्याही पक्षाचे असोत, रस्त्यांच्या गुणवत्तेबाबतची ही परिस्थिती बदलताना दिसत नाही. खड्डेमय रस्त्यांमुळे वाहनांचे नुकसान, वाहतूक कोंडी आणि अपघातांचा धोका वाढतो. काही वेळा या अपघातांमध्ये नागरिकांना जीवही गमवावा लागतो. त्यामुळे रस्ते बांधकामात केवळ निधी खर्च करण्यापेक्षा त्याची गुणवत्ता, टिकाऊपणा आणि संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे.
- शिवराम वैद्य, निगडी
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