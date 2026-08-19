गणेशोत्सवासाठी एसटीच्या १५० विशेष बस

पिंपरी, ता. १९ : गणेशोत्सवासाठी गावी जाणाऱ्यांसाठी एसटी महामंडळाने आरक्षण सुविधा सुरू केली आहे. १४ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या गणराय आगमनानिमित्त पुणे विभागातून १५० विशेष बस सोडण्यात येणार असून, १० ते १३ सप्टेंबरदरम्यान स्वारगेट आणि पिंपरी चिंचवड आगारातून या बस सुटतील.
‘‘पिंपरी चिंचवड आणि भोसरी, चाकण एमआयडीसी परिसरातील नोकरदार व विद्यार्थ्यांची मोठी संख्या लक्षात घेऊन प्रशासनाने हे नियोजन केले आहे. विशेषतः कोकणातील चिपळूण, दापोली, देवरूख, गुहाघर, खेड, रत्नागिरी, सावंतवाडी तसेच मराठवाडा आणि विदर्भासाठी या बस उपलब्ध असतील. प्रवाशांच्या प्रतिसादानुसार फेऱ्या वाढवण्यात येतील. भाविकांसाठी ‘ग्रुप बुकिंग’चा पर्यायही उपलब्ध आहे. ठराविक प्रवाशांचा गट असल्यास त्यांना घराजवळून थेट इच्छित स्थळापर्यंत बस उपलब्ध करून दिली जाणार आहे,’’ असे विभाग नियंत्रक अरुण सिया यांनी सांगितले.
तीन दिवसांत सहा बस ‘फुल’
आरक्षण सुरू होताच पहिल्या तीन दिवसांत सहा बसचे बुकिंग पूर्ण झाले आहे. १० ते १३ सप्टेंबर या कालावधीतील प्रवासाला नागरिक सर्वाधिक पसंती देत आहेत.
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