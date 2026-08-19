कामगार मृत्यूप्रकरणी गुन्ह्याऐवजी केवळ नोटिस

पिंपरी, ता. १९ : कामगाराच्या मृत्यू प्रकरणी सुरक्षेकडे दुर्लक्ष झाल्याचे महापालिकेच्या विद्युत विभागाने नमूद केले आहे. मात्र, संबंधित ठेकेदाराविरोधात तत्काळ गुन्हा दाखल करण्याऐवजी केवळ कारणे दाखवा नोटिस बजावून २४ तासांत खुलासा मागविण्यात आला आहे.
महापालिकेच्या ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या इमारतीवर स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लावलेल्या विद्युत रोषणाईच्या माळा काढताना पाय घसरून राहुल विठ्ठल साबळे (वय ४३) या कामगाराचा मृत्यू झाला. महापालिकेच्या विद्युत विभागाने मे. पार्वती इलेक्ट्रिकल एंटरप्रायझेस या एजन्सीला विविध कार्यक्रमांसाठी विद्युत रोषणाई करण्याचे काम दिले आहे. ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयाचे कामही संबंधित एजन्सीमार्फत सुरू होते.
या दुर्घटनेनंतर महापालिकेने बजावलेल्या नोटिशीमध्ये संबंधित एजन्सीच्या कामकाजावर गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. कामगारांना आवश्यक सुरक्षा साधने न देता तसेच कोणतीही पूर्वसूचना न देता काम करून घेतल्याचे महापालिकेच्या निदर्शनास आले. उंच ठिकाणी काम करताना कामगारांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना करणे ही ठेकेदाराची जबाबदारी असताना त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
कामगाराचा जीव गेल्यानंतर महापालिकेने या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन संबंधितांवर ठेकेदाराला नोटिस बजावून २४ तासांत खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. खुलासा समाधानकारक नसल्यास निविदेतील अटी व शर्तीनुसार कडक कारवाई करण्यात येईल.
- महेश कावळे, सहशहर अभियंता, महापालिका
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