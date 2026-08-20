गुंतवणुकीच्या नावाखाली साडेतीन कोटींची फसवणूक

पिंपरी, ता. २० : ट्रेडिंग, म्युच्युअल फंड आणि एसआयपीमधील गुंतवणुकीवर दरमहा मोठा परतावा देण्याचे आमिष दाखवून ५३ गुंतवणूकदारांची साडेतीन कोटींची फसवणूक करण्यात आली. ही घटना चाकण, आंबेठाण रोड येथील साईनंदन कन्सल्टन्सी येथे घडली.
या प्रकरणी सतवीर सिंग गोदारा (रा. आंबेठाण रोड, चाकण, मूळ- राजस्थान) यांनी चाकण उत्तर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी प्रकाश शिंदे, ईश्वर हसनाळे, सुरजीत सिंग कुकणा, सुरेंद्र सुथार आणि जितेंद्रकुमार वर्मा (संचालक, साईनंदन कन्सलटंसी प्रा.लि.) यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपींनी ट्रेडिंग, म्युच्युअल फंड आणि एसआयपीमध्ये गुंतवणुकीच्या नावाखाली फिर्यादी व इतर गुंतवणूकदारांकडून पैसे स्वीकारून दरमहा ३.५० ते ३.७५ टक्के परतावा देण्याचे आमिष दाखवले. गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी सुरुवातीला काही परतावा दिला. मात्र, नंतर मूळ रक्कम व परतावा न देता फिर्यादीचे १५ लाख ६९ हजार आणि इतर ५२ जणांची रक्कम मिळून एकूण सुमारे ३ कोटी ५२ लाख रुपयांची आर्थिक फसवणूक केली.
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