जागतिक छायाचित्रण दिनानिमित्त विविध उपक्रम

पिंपरी, ता. २० ः जागतिक छायाचित्रण दिनानिमित्त पिंपरी चिंचवड फोटोग्राफर असोसिएशनच्या वतीने बुधवारी (ता.१९) विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. या उपक्रमांना छायाचित्रकारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
यावेळी प्रसिद्ध फोटोग्राफी मेंटर आनंद मदास यांच्या विशेष मार्गदर्शनाखाली फोटोग्राफी व व्यवसायाशी संबंधित विशेष कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यालयाला पिंपरी चिंचवड परिसरातील तसेच विविध भागांतील सुमारे ४५० हुन अधिक छायाचित्रकारांनी उपस्थित राहून मार्गदर्शनाचा लाभ घेतला. असोसिएशनच्या वतीने वृक्षारोपणाचा उपक्रमही राबविण्यात आला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी योगेश कावली होते. सूत्रसंचालन अनंत पिसे यांनी केले, तर नियोजन सिद्धकला लैब, तुषार शिंदे, अश्पाक शेख, प्रसाद गायकवाड आदींनी केले.
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