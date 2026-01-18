अग्निशमन दलाच्या गाडीच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू

पिंपरी, ता. १८ : अग्निशमन दलाच्या भरधाव गाडीने दिलेल्या धडकेत दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू झाला, तर एक जण जखमी झाला. पुनावळेमधील गायकवाड नगर परिसरात हा प्रकार घडला. समीर खान (वय २८) असे मृताचे नाव आहे. या प्रकरणी एशपी कुमार (रा. संत तुकाराम नगर, तळवडे) यांनी रावेत पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून अग्निशमन दलाच्या गाडीचा चालक वैभव रमेश कोरडे (रा. कोलते पाटील मारुंजी फायर स्टेशन क्वार्टर, ता. मुळशी) याच्यावर शनिवारी (ता. १७) गुन्हा दाखल झाला. फिर्यादी आणि त्यांचे सहकारी समीर शुक्रवारी (ता. १६) रात्री दुचाकीवरून घरी जात होते. आरोपीने अग्निशमन दलाची गाडी बेदरकारपणे चालवून त्यांच्या दुचाकीला जोरात धडक दिली. गंभीर जखमी झाल्याने समीर यांचा मृत्यू झाला.
