पिंपरी-चिंचवड
भूसंपादनापोटी योग्य परतावा मिळावा
पुणे-नाशिक महामार्गावर नाशिक फाटा ते इंद्रायणी नदीपर्यंत भूसंपादन संथ गतीने सुरू आहे. आतापर्यंत तुटपुंजी रक्कम देऊन भूसंपादन केले गेले आहे. आता उर्वरित भूसंपादन तरी वाजवी रक्कम देऊन करावे. या प्रक्रियेत आजचा वाजवी बाजार व रेडिरेकनर दरात बरीच तफावत आहे. त्यामुळे आता २०२६ च्या रेडिरेकनरच्या सातपट रक्कम मिळावी. आमचा उदरनिर्वाह सुरू असलेली दुकाने महापालिकेने अनधिकृत म्हणून पाडली. गेले पाच वर्षे उलटली, तरी त्या जागेवर महापालिकेने काहीही काम केले नाही. मग ही दुकाने का पाडली, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
- सागर आल्हाट, नाशिक फाटा