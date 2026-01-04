दोन्ही राष्ट्रवादींची सहा ठिकाणी मैत्रिपूर्ण लढत
पिंपरी, ता. ४ : पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्रितपणे लढणार असल्याचे जाहीर केले आहे. यात काही प्रभागांमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादींच्या उमेदवारांमध्ये सहा ठिकाणी मैत्रिपूर्ण लढत, एका ठिकाणी माघार घेतली आहे. तर, चार ठिकाणी पक्षाच्या चिन्हावर लढत होत असल्याचे चित्र आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष १२१ जागांवर निवडणूक लढवत असून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षासाठी चार जागा अधिकृतपणे सोडण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, प्रभाग १८ चिंचवड- केशवनगर- तानाजीनगरमधील ‘क’ जागा, प्रभाग २० महेशनगर- वल्लभनगरमधील ‘अ’ व ‘ब’ जागांवर मैत्रिपूर्ण लढत होत आहे. तर प्रभाग क्रमांक ९ मध्ये तीन जागांवर लढत होत असून या प्रभागात एका उमेदवाराने माघार घेतली.
यामुळे राजकीय समीकरणे रंगतदार बनली असून, मतदारांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे काही उमेदवार घड्याळ चिन्हावर लढत आहेत.
