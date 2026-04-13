ग्रामसंस्कृती जपणे काळाची गरज

निगडी, ता.१३ : ‘‘गावपण जपताना माणसाने शहाणे होणे गरजेचे आहे. वेदनेचा आक्रोश जाणावा लागेल. गावगाड्यातील प्रत्येक अनुभवांवर लिहिणे ही कृतज्ञता आहे. माणसातील प्रतिभा जागवणारी ग्रामसंस्कृती जपणे ही काळाची गरज आहे,’’ असे प्रतिपादन माजी आमदार उल्हास पवार यांनी केले.
निगडी येथील ग. दि. माडगूळकर सभागृहात ज्येष्ठ ग्रामीण साहित्यिक दादाभाऊ गावडे यांच्या ‘गाव तसं चांगलं’ या पुस्तकाचे प्रकाशन माजी संमेलनाध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी अध्यक्षस्थानावरुन ते बोलत होते. याप्रसंगी लेखक दादाभाऊ गावडे, चंद्रकांत वांजळे, प्रा. तुकाराम पाटील, अरुण बोऱ्हाडे, राजेंद्र घावटे, विजय भिसे, श्रद्धा लांडगे आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
डॉ. सबनीस म्हणाले, ‘‘माती, नाती आणि संस्कृतीचा लळा काळजामध्ये ठसतो. गावगाड्यात जाती-पाती पलीकडे जाऊन समाज जपला जात असे. हरवत चाललेला गाव परत जवळ यावा.’’
संतोष घुले यांनी सूत्रसंचालन केले. सतीश गावडे यांनी आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.