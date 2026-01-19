गुन्हे दाखल असलेले २६ जण विजयी
पिंपरी, ता. १९ ः निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार उमेदवाराने आपल्यावरील प्रलंबित गुन्ह्यांची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे उमेदवारी अर्जासमवेत जाहीर करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार महापालिका निवडणुकीत गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असलेल्या ९९ व्यक्ती विविध पक्षांच्या तिकिटावर निवडणूक रिंगणात उतरल्या होत्या. त्यांतील २६ जण विजयी झाले आहेत. त्यांच्यावर खून, खुनाचा प्रयत्न, फसवणूक, पैसे उकळणे, धमकी, जमाव जमविणे, सरकारी कामात अडथळा आणणे अशा स्वरूपाचे आरोप आहेत. राजकीय पक्षांकडून ‘विजयाची खात्री’ असलेल्यांना उमेदवारी दिली होती. याबाबत निवृत्त न्यायाधीश तथा लोकन्यायालय पॅनेल प्रमुख रमेश उमरगे यांनी सांगितले की, गुन्हे दाखल असलेल्या व्यक्तींची माहिती मतदारांना असायलाच हवी. यामुळे जनजागृती होते. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राहते. निवडणुकीत योग्य उमेदवारच असावा.’’
