मद्यपान करून वाहन चालविणाऱ्या १६ तळीरामांवर आरटीओची कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. ४ ः नवीन वर्षाच्या स्वागताच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन विभागाने (आरटीओ) ३१ डिसेंबर ते १ जानेवारीदरम्यान विशेष तपासणी मोहीम राबविली. यावेळी आरटीओच्या वायुवेग पथकाने वाहनांची तपासणी करून मद्यपान करून वाहन चालवणाऱ्या १६ वाहन चालकांवर कारवाई केली.
या वाहनचालकांच्या विरोधात न्यायालयात खटला दाखल केला जाणार असल्याची माहिती आरटीओ प्रशासनाने दिली. जगभरात नवीन वर्षाच्या स्वागताला मोठ्या प्रमाणात जल्लोष साजरा केला जातो. नववर्षाचे जल्लोषात स्वागत केल्यानंतर बेधुंद होऊन तरुण-तरुणी वाहने चालवतात. मद्यपान करून वाहने चालवली जात असल्याने अनेक ठिकाणी अपघात होतात. ज्यात अनेकांना गंभीर दुखापत होते, तर कित्येक जणांना आपला जीव गमवावा लागतो. याला आळा घालण्यासाठी वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन होऊ नये आणि अपघात कमी व्हावेत, यासाठी आरटीओची विशेष पथके तैनात केली होती. पिंपरी चिंचवड आरटीओ हद्दीत बुधवारी (ता. ३१) वायूवेग पथकाने वाहनांची तपासणी केली असता, १६ वाहनचालक मद्यपान केल्याचे आढळून आले.
३१ डिसेंबरच्या पार्श्वभूमीवर आरटीओच्या वायूवेग पथकाने केलेल्या कारवाईत १६ वाहनचालक मद्यपान केलेले आढळले, त्यात दुचाकीचालक, कारचालक आणि इतर वाहनचालकांचाही समावेश आहे. या वाहनचालकांना न्यायालयात हजर करणार आहोत.
- राहुल जाधव, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पिंपरी चिंचवड
