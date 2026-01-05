सकाळ संवाद
कचरा टाकायचा कसा ?
पिंपळे निलख येथील टकलेनगरमध्ये कचरा घेऊन जाणारी घंटागाडी अगोदरच कचऱ्याने भरलेली घेऊन येत असल्याने गाडीत कचरा टाकायला जागाच नसते. लोक कसाबसा तसाच कचरा कोंबतात. परिणामी, गाडीत प्रमाणापेक्षा जास्त कचरा भरल्याने पुढे गेल्यावर तो कचरा रस्त्याने सांडत जातो. टकलेनगरमध्ये अंदाजे १०० कुटुंब राहतात. गाडीचे अनियमित येणे, आली तर अर्धीपेक्षा जास्त भरलेली घेऊन येणे, असे प्रकार होत असतात. तरी ‘ड’ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या आरोग्य विभागाने संबंधित तक्रारीची नोंद घ्यावी.
- सनी शिंदे, पिंपळे निलख
26V82778
पॉवर हाऊस परिसरात घाण
इंद्रायणीनगर परिसरात सेक्टर ७ मध्ये पॉवर हाऊसच्या शेजारी एमआयडीसीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील पदपथ तर शिल्लकच नाही. परंतु या संपूर्ण परिसरात सर्वत्र घाण पसरली आहे. रस्त्यावर झाडे झुडपे वाढलेली आहेत. प्राधिकरणाच्या रस्त्यांवर पदपथ नसणे आणि अशी परिस्थिती असणे अत्यंत दुर्दैव आहे.
- एक नागरिक, इंद्रायणीनगर
PNE26V82777
गतिरोधक हटवावेत
आकुर्डीगाव येथील केंब्रिज इंटरनॅशनल स्कूल ते प्रभाकर कुटे रुग्णालय या रस्त्यावरील बनवलेले गतिरोधक अतिशय चुकीच्या पद्धतीने बनविल्यामुळे सर्वांसाठी धोकादायक बनले आहेत. छोट्या स्वरूपाचे पाच-सहा गतिरोधक एकापाठोपाठ एक असल्यामुळे दुचाकी आणि तीनचाकी वाहन चालक, प्रवाशांना धक्के बसण्याचा त्रास होत आहे. रिक्षातून अथवा रुग्णवाहिकेमधून रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांना देखील त्यांचा खूप त्रास होत आहे. तरी संबंधित विभागाने प्रत्यक्ष पाहणी करून गतिरोधक ताबडतोब काढून टाकावेत. याच रस्त्यावरील पडलेले असंख्य खड्डे दुरुस्त करावेत.
- विलास खरे, रावेत
NE26V82779
बुर्डे वस्तीत मैलामिश्रित पाणी
चऱ्होली बुद्रुक येथील बुर्डे वस्तीमध्ये पिंपरी चिंचवड महापालिका जलनिस्सारण वाहिनी गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून अपूर्ण अवस्थेत आहेत. तेथून मैलामिश्रित पाणी सतत बाहेर पडत आहे. जलनिस्सारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी करून सुद्धा आजही मैलामिश्रित पाणी सतत बाहेर पडत आहे. त्यामुळे लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
- मुकींदर बुर्डे, चऱ्होली बुद्रुक
NE26V82781
