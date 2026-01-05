तब्बल तीन तास रेल्वे सेवेचा खोळंबा
पिंपरी, ता. ५ ः देहूरोड ते तळेगावच्या दरम्यान मालगाडीचे इंजिनात तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे सोमवारी (ता. ५) पुणे - लोणावळा मार्गावर रेल्वे वाहतूक विस्कळित झाली. मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या एक्स्प्रेस आणि लोकल सुमारे दोन तास खोळंबल्या. परिणामी, प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला. सायंकाळी पावणेसहाच्या सुमारास दुसरे इंजिन लावून मालगाडी बाजूला केल्यानंतर रेल्वे सेवा सुरळीत झाली.
मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या मालगाडीचे इंजिन सोमवारी दुपारी साडेतीनच्या सुमारास तळेगाव रेल्वे स्थानकाजवळ बंद पडले. त्याचा पुणे-लोणावळा आणि एक्स्प्रेस गाड्यांच्या संचलनावर परिणाम झाला. या मार्गावरुन जाणारी दुपारी तीनची लोकल, डेक्कन एक्स्प्रेस, इंदूर एक्स्प्रेस, नागरकोईल एक्स्प्रेस, दुपारी ३.४७ ची तळेगाव लोकल, कोयना एक्स्प्रेस, उद्यान एक्स्प्रेस, सायंकाळी ४.२५ आणि ५.२० ची लोणावळा लोकल देहूरोड ते शिवाजीनगरदरम्यान थांबविण्यात आल्या. पुणे-लोणावळादरम्यान एक अप आणि एकच डाऊन लाइन असल्यामुळे या सर्व रेल्वे थांबवण्याशिवाय रेल्वे प्रशासनाकडे दुसरा पर्याय नव्हता. लोकल आणि एक्स्प्रेस गाड्यांना उशीर झाल्यामुळे कामगार, विद्यार्थी आणि प्रवाशांना इच्छितस्थळी पोहोचण्यास उशीर झाला. पुणे-लोणावळा लोकल दुपारी १२ ते तीनपर्यंत बंद आहेत. त्यानंतर धावणारी तीनची पहिली लोकलही मालगाडीच्या इंजिन बिघाडामुळे मध्येच थांबल्यामुळे त्यातील विद्यार्थी आणि प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला. सायंकाळी लोणावळ्याहून दुसरे इंजिन आल्यानंतर मालगाडी बाजूला करुन रेल्वेसेवा पूर्ववत करण्यात आली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.