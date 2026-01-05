गुन्हे वृत्त
इमारतीवरून पडलेल्या मजुराचा मृत्यू
पिंपरी : बांधकाम सुरू असताना इमारतीच्या सहाव्या मजल्यावरून पडून मजुराचा मृत्यू झाला. ही घटना रावेत येथील ऑस्टोरिया रॉयल्स बांधकाम प्रकल्पावर घडली. विक्रमकुमार यादव (वय २३) असे या घटनेत मृत्यू झालेल्या मजुराचे नाव आहे. या प्रकरणी सत्यदेव दास (रा. रावेत, मूळ रा. बिहार) यांनी रावेत पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी सत्येंद्र शिवेश्वर दास (रा. चऱ्होली) या ठेकेदारावर गुन्हा दाखल केला आहे. विक्रमकुमार हा सेंट्रिंगच्या प्लेट जोडताना तोल जाऊन डक्टमध्ये पडला. सुरक्षा पट्टा तुटल्याने तो सहाव्या मजल्यावरील सुरक्षा जाळीवर पडला. मात्र, ती फाटल्याने विक्रम कोसळला. यामध्ये तो गंभीर जखमी झाला. त्यात त्याचा मृत्यू झाल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे.
कर्जाच्या बहाण्याने महिलेची फसवणूक
पिंपरी : घरबांधणीसाठी कर्ज मिळवून देण्याचे सांगत महिलेची आर्थिक फसवणूक करण्यात आली. हा प्रकार पिंपळे गुरव येथील भालेकरनगर येथे घडला. या प्रकरणी एका महिलेने सांगवी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी दोन महिलांवर गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपींनी फिर्यादीचा विश्वास संपादन करून त्यांना गृहकर्ज मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले. त्यासाठी सिबिल आणि आयटीआर क्लिअर करण्याचे कारण सांगून ३ लाख रुपये स्वीकारले. प्रत्यक्षात कोणतेही कर्ज न देता आरोपींनी फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने एका बंद पडलेल्या बँकेचा धनादेश फिर्यादीला दिला. यामध्ये दोन लाख १० हजार रुपयांची फसवणूक करण्यात आली.
सांगवीत मोटारीच्या धडकेत एकाचा मृत्यू
पिंपरी : रस्ता ओलांडणाऱ्या एका ५३ वर्षीय व्यक्तीला भरधाव मोटारीने धडक दिल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. ही घटना सांगवी येथे घडली. एजाज इब्राहिम बागवान (वय ५३) असे या अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. या प्रकरणी अबरार एजाज बागवान (रा. पिंपळे निलख) यांनी सांगवी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी मोटार चालक आयान हसनअली मेघानी (रा. बोट क्लब रोड, पुणे) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. फिर्यादीचे वडील हे रस्ता ओलांडत असताना आरोपीच्या मोटारीची त्यांना जोरात धडक दिली. यात त्यांच्या डोक्याला आणि हातापायाला गंभीर दुखापत झाली. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.
