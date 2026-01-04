महापालिकेसाठी ३१४ महिला रिंगणात
पिंपरी, ता. ४ ः पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात विविध राजकीय पक्षांच्या तब्बल ३१४ महिला उतरल्या आहेत. सर्वाधिक जागा लढणाऱ्या भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वाधिक महिलांना संधी दिली आहे. ६१ जणी अपक्ष म्हणून नशीब आजमावत आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के महिला आरक्षण आहे. त्यानुसार १२८ पैकी ६४ महिला सभागृहात असतील हे नक्की असले तरी सहा महिला सर्वसाधारण खुल्या जागांवरही निवडणूक लढवीत आहेत. त्यामुळे त्यांची संख्या वाढू शकते. निकालानंतरच निश्चित संख्या कळू शकणार आहे. प्रभागांतील आरक्षणे जाहीर झाल्यानंतर आपापल्या सोईनुसार प्रभाग व जागा निश्चित करून इच्छुकांनी काही निर्णय बदलले. त्यांनी पुरुषांऐवजी घरातील महिलांना संधी दिली. काही माजी नगरसेविकांसह अन्य महिलांनीही खुल्या जागांतून निवडणूक लढविण्याची तयारी केली आहे. विविध उपक्रमांसह मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू होता. आता अधिकृत उमेदवारी मिळाल्यानंतर सर्व मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.
भाजपकडून सर्वाधिक महिला
भारतीय जनता पक्षाने १२८ जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. मात्र, त्यांच्या तीन उमेदवारांचे एबी फॉर्म उशिरा पोहोचल्याने त्यांच्यावर अपक्ष लढण्याची वेळ आली आहे. त्यामध्ये दोन महिला उमेदवारांचा समावेश आहे. याशिवाय, एका महिलेला खुल्या जागेवर संधी दिली आहे. त्यामुळे अपक्ष पुरस्कृत दोन महिलांसह भाजपने ६५ जागांवर महिला उमेदवारांना संधी दिली आहे.
राष्ट्रवादीचीही आघाडी
राष्ट्रवादी काँग्रेसने ११९ जागांवर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने १३ जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. पाच जागांवर त्यांची मैत्रिपूर्ण लढत होणार आहे. मात्र, दोन्ही पक्षांनी प्रत्येकी एका महिलेला खुल्या जागांवरही उमेदवारी दिली आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या एकूण महिला उमेदवार ६२ झाल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या पाच महिला उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत.
अन्य पक्षांच्याही महिला उमेदवार
काँग्रेस, शिवसेना, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, आम आदमी पक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, वंचित बहुजन आघाडी, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, सनय छत्रपती शासन, पिंपरी चिंचवड परिवर्तन आघाडी, नॅशनल रिपब्लिकन पक्ष, राष्ट्रीय समाज पक्ष यांनीही महिलांना निवडणूक रिंगणात उतरवले आहे. यामध्ये काही माजी नगरसेविकांचा समावेश आहे. मात्र, स्वतंत्रपणे अर्थात अपक्ष १६६ उमेदवारांमध्ये निवडणूक लढविणाऱ्या महिला उमेदवारांची संख्या ६१ आहे.
सर्वाधिक महिला प्रभाग ३० मध्ये
सर्वाधिक २० महिला कासारवाडी- फुगेवाडी- दापोडी प्रभाग क्रमांक ३० मध्ये आहेत. त्या खालोखाल १७ महिला उमेदवार प्रभाग क्रमांक १९ आनंदनगर- भाटनगर- एम्पायर इस्टेट या प्रभागात आहेत. प्रभाग नऊ, १३, १६ आणि ३२ मध्ये प्रत्येकी १६ महिला उमेदवार आहेत. प्रभाग ३१ मध्ये १४; प्रभाग १३ मध्ये १५, तर प्रभाग आठ, १७ व २२ मध्ये प्रत्येकी १२ महिला उमेदवार आहेत.
प्रमुख पक्षनिहाय महिला उमेदवार
पक्ष / एकूण जागा / महिला
भाजप / १२५ / ६२
राष्ट्रवादी / ११९ / ६२
शिवसेना / ५८ / ३०
काँग्रेस / ५५ / १८
राष्ट्रवादी (शरद पवार) / १३ / ५
शिवसेना (ठाकरे) / ४८ / १९
वंचित / ३४ / १५
आप / १८ / १०
मनसे / १२ / ६
बसप / १७ / ३
अपक्ष / १६६ / ६१
(इतर पक्षांमध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, सनय छत्रपती शासन,
पिंपरी चिंचवड परिवर्तन आघाडी, नॅशनल रिपब्लिकन पक्ष आणि राष्ट्रीय समाज पक्ष यांचा समावेश आहे.)
