वाचक लिहीतात
प्राधिकरणात टवाळखोरांची संख्या वाढली
निगडी प्राधिकरणातील महाविद्यालयांच्या परिसरात टवाळखोरांची संख्या वाढली आहे. काही जण दुचाकी रस्त्यात उभी करून मोबाइलमध्ये फोटो घेतात. काही जण दुचाकीवर स्टंट करतात. सकाळी ते दुपारपर्यंत हेच प्रकार सुरू असतात. काही टवाळखोर येथील मंदिराजवळच बसतात. या प्रकारांनी उद्यानाजवळील नागरिक त्रस्त झाले आहेत. कोणी काही बोलायचा प्रयत्न केल्यास ही मुले भांडण करतात. या परिसरात कधी तरी पोलिस येतात. पण, या मुलांना ते काहीही बोलत नाहीत.
- सिराज शेख, प्राधिकरण