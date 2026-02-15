चिंचवड टपाल कार्यालयाला एजंटांचा ‘विळखा’
पिंपरी, ता. १५ : चिंचवड टपाल कार्यालयात खासगी एजंटांचा वावर वाढला असून, सामान्य नागरिकांची पिळवणूक होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. काहीवेळा ग्राहकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. आवर्ती ठेव (आरडी) जमा करताना खोळंबा, ‘‘लाइट बिल भरण्यासाठी पैसे द्या, नंतर बिल पासबुक घेऊन जा,’’ अशी कामाची पद्धत सुरू झाल्याने ग्राहक त्रस्त आहेत.
टपाल कार्यालयात वीज बिल, फोन बिल, आर.डी. भरून घेण्याची सोय आहे. यासाठी कामांची क्लिष्टता लक्षात घेऊन काही खासगी एजंट म्हणून कार्यरत आहेत. एजंटाकडून आरडी, पीपीएफ, एनएससी आणि किसान विकास पत्र यासारख्या अल्पबचत योजनांमध्ये गुंतवणूकदारांना मदत करतात. त्यातून त्यांना कमिशन मिळते. मात्र, या एजंटांचा टपाल कार्यालयात वावर असल्याने इतर ग्राहकांना सेवा मिळण्यास अडचण येत आहेत. एजंट हे काउंटरवर पावत्या करत असल्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना उन्हात थांबावे लागते.
‘मंथली इन्कम स्कीम’ खाते बंद करण्यासाठी मी टपाल कार्यालयात आले होते. येथील सध्याची जागा अपुरी आहे. येथे एजंटशिवाय इथे कामच होत नाही, असे जाणवते. एजंट व कारकुनांचे संगनमत असल्याचे जाणवते. वैयक्तिकरित्या काम करून घेताना खूप अडचणी येतात. हा एजंटांचा सुळसुळाट कसा थांबविणार? एजंटांना वेगळे काउंटर द्यावे.
- श्रुती धोंगडे, टपाल ग्राहक, रावेत
टपाल कार्यालयात पैसे घेतल्याशिवाय काम न होण्याची मानसिकता आहे. कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांशी संगनमत आणि मध्यस्थांचा हस्तक्षेप यामुळे नागरिकांची पिळवणूक होत आहे. टपाल कार्यालयात इतरांना सेवा कशी मिळणार, हा प्रश्न आहे. कामात विलंब टाळण्यासाठी नागरिकांना एजंटांकडे जावे लागत आहे.
- गोविंद गायकवाड, टपाल ग्राहक, विशालनगर, पिंपळे निलख
‘‘नागरिकांच्या सेवेसाठी एजंट आहेत. टपाल कार्यालयातील एजंट नागरिकांकडून पैसे घेत नाहीत. नेमके कशामुळे नागरिकांना त्रास होत आहे, याविषयी माहिती घेतो.
- नितीन बने, जनसंपर्क अधिकारी, टपाल कार्यालय, चिंचवड
