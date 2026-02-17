हिंजवडी परिसरातील वाहतूक मार्गात गुरुवारी बदल
पिंपरी, ता. १७ : शिवजयंतीनिमित्त हिंजवडी गावठाण येथे गुरुवारी (ता. १९) मिरवणुका काढण्यात येणार आहेत. विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर हिंजवडी गावठाण ते छत्रपती श्री शिवाजी महाराज चौक हिंजवडी असा मिरवणूक मार्ग असणार असून, यामध्ये मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित राहणार आहेत. यामुळे सार्वजनिक रस्त्यावर वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या परिसरातील वाहतूक मार्गात गुरुवारी दुपारी तीन ते रात्री नऊ या वेळेत बदल करण्यात आला आहे. दरम्यान, नागरिकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन वाहतूक विभागाने केले आहे.
असा असेल बदल
- कस्तुरी चौक ते छत्रपती श्री शिवाजी महाराज चौक हा रस्ता सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे मारुंजी वाय जंक्शन चौकाकडून कस्तुरी चौकमार्गे छत्रपती श्री शिवाजी महाराज चौकाकडे जाणारी वाहने कस्तुरी चौक येथून उजवीकडे वळून विनोदे वस्ती मार्गे डावीकडे वळून इंडियन ऑईल चौक मार्गे जातील. तसेच मेझा-९ चौकाकडून हिंजवडी गावठाणकडे जाणारी वाहने छत्रपती श्री शिवाजी महाराज चौक येथून सरळ पुढे जाऊन इंडीयन ऑईल चौक, कस्तुरी चौक, विनोदे वस्ती मार्गे जातील.
- छत्रपती श्री शिवाजी महाराज चौकातून यू-टर्न घेऊन जांभूळकर जीम चौक मार्गे हिंजवडी गावठाणकडे जाणारी वाहने जांभूळकर जीम चौकातून सरळ पुढे इंडियन ऑईल चौक, कस्तुरी चौक, विनोदे वस्ती चौक मार्गे जातील.
- मेझा-९ चौकाकडून छत्रपती श्री शिवाजी महाराज चौकाकडे जाणाऱ्या दोन लेन पैकी डावी लेन बंद करून सर्व वाहतूक ही उजव्या बाजूच्या लेनने सुरू राहील.
