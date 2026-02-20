घोरावडेश्वर येथून दोन हजारपेक्षा अधिक ‘प्लॅस्टिक’च्या बाटल्या गोळा
पिंपरी, ता. २० ः शिवजयंतीच्या निमित्ताने स्थानिक युवकांनी घोरावडेश्वर डोंगरावर स्वच्छता अभियान राबवत सुमारे दोन हजार पेक्षा अधिक प्लॅस्टिकच्या पाण्याच्या बाटल्या गोळा केल्या. या मोहिमेत रवि मनकर व मणेश म्हस्के यांच्या सहकार्याने प्लॅस्टिक कचरा संकलित करण्यात आला. त्यांच्यासह काही स्वयंसेवकांनीही या उपक्रमात सहभाग नोंदवला.
घोरावडेश्वर डोंगर हा निसर्गरम्य व धार्मिक दृष्ट्या महत्त्वाचा परिसर असून येथे दरवर्षी हजारो भाविक भेट देतात. यंदा महाशिवरात्री निमित्त भाविकांनी घोरावडेश्वर मंदिर येथे दर्शनासाठी हजेरी लावली होती. मात्र, दर्शनानंतर डोंगर परिसरात प्लॅस्टिकच्या पाण्याच्या रिकाम्या बाटल्या, रॅपर व इतर कचरा साठला होता. स्थानिक युवकांनी शिवजयंती निमित्ताने गुरुवारी (ता. १९) स्वच्छता मोहीम राबवली. डोंगरमाथ्यावर आणि पायवाटांवर विखुरलेला कचरा स्वयंसेवकांना गोळा केला. देवदर्शनास येताना श्रद्धेसोबत स्वच्छतेची जबाबदारीही पार पाडावी. शक्यतो प्लॅस्टिकचा वापर टाळून स्टीलच्या पाण्याच्या बाटल्या व कापडी पिशव्या वापराव्यात. प्लॅस्टिक साहित्य सोबत आणलेच तर ते डोंगरावर किंवा परिसरात न टाकता कचराकुंडीत टाकावे, असे आवाहन करण्यात आले. प्रशासनाने या ठिकाणी कचरा व्यवस्थापनासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी पर्यावरण प्रेमींनी केली आहे.