सकाळ संवाद
बेशिस्तपणे वाहने उभी केल्याने अडथळा
चिंचवड लिंक रस्त्यावर ऑर्किड शाळेजवळील रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला वाहने लावलेली असतात. त्यामुळे येथून ये-जा करताना वाहनचालकांना याचा अडथळा होत आहे. तसेच रस्ता अरुंद झाल्यामुळे वाहतूक कोंडी होते. महापालिकेच्या संबंधित विभागाने या परिसराची पाहणी करून येथे लावल्या जाणाऱ्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करावी.
- शैलेश शिरसाट, चिंचवड
रस्त्यावर साचले कचऱ्याचे ढीग
वाकड येथील दत्त मंदिर रस्त्यावरून भुजबळ पार्क कडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील पदपथावर मागील अनेक दिवसांपासून कचरा साचला आहे. हा कचरा कुजल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. तसेच कचरा व इतर राडारोडा साचल्यामुळे नागरिकांना पदपथावरून चालण्यास अडचणी येत आहेत.त्यामुळे संबंधित विभागाने या परिसरातील कचरा उचलून स्वच्छता करावी.
- एक नागरिक, वाकड
