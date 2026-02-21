शेअर बाजाराच्या नावाखाली उद्योजकाला ११ कोटींचा गंडा
पिंपरी, ता. २१ : शेअर बाजारात गुंतवणुक केल्यास आर्थिक फायद्याचे आमिष दाखवून निगडीतील एका उद्योजकाला तब्बल ११ कोटी १३ लाख रुपयांचा ऑनलाइन गंडा घालण्यात आला. याप्रकरणी संबंधित उद्योजकाने पिंपरी चिंचवड सायबर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार पोलिसांनी नैना वर्मा, प्रोफेसर गोपाल कावेलीरेड्डी यांच्यासह इतर अज्ञात आरोपींवर गुन्हा दाखल केला. आरोपींनी आपसांत संगनमत करून फिर्यादीला फायर्स ही कंपनी सेबी नोंदणीकृत असल्याचे बनावट प्रमाणपत्र दाखविले. आम्ही सांगू त्या शेअर बाजारात गुंतवणूक केल्यास आर्थिक फायदा होईल, असे आमिष दाखवून त्यांना व्हॉट्सॲप ग्रुपवर शेअर खरेदी करण्याबाबत माहिती देण्यात आली. त्यानंतर आरोपींनी गुंतवणुकीसाठी वेगवेगळ्या बँक खात्यांत फिर्यादीकडून रक्कम जमा करून घेतली. हे शेअर्स फायर्स कंपनीकडून असल्याचे फिर्यादीला भासवून त्यांचा विश्वास संपादन केला. त्यांनी फिर्यादींना खोट्या, बनावट लिंक व सेबीच्या प्रमाणपत्राद्वारे गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले. ही रक्कम परत न करता त्यांनी फिर्यादीची फसवणूक केली.
