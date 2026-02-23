सकाळ संवाद
काळभोरनगर जवळील सेवा रस्ता खराब
जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावर काळभोरनगर जवळली सेवा रस्ता प्रचंड खराब झाला आहे. रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत. या रस्त्यावर सांडपाण्याचे पाट वाहत आहेत. रस्त्यावरुन चालताना पादचाऱ्यांच्या आणि दुचाकीचालकांच्या अंगावर घाण पाणी उडते. दुचाकीचालकांना वाहन चालवताना तारेवरची कसरत करावी लागते. मेट्रो कामामुळे अगोदरच रस्ता अरुंद झाला आहे. त्यात आता रस्ता खराब असल्यामुळे वाहतूक कोंडी होत आहे.
- ओमकार झगडे,
फोटो आयडी ः 98328
-------
चेंबरची जाळी दुरुस्त करावी
काळेवाडी रोडवरील चित्तरव गणपती मंदीरासमोरील चेंबरची जाळी खचली असून तेथे कधीही अपघात होण्याची शक्यता आहे. तरी महापालिका प्रशासनाने अपघाताची वाट न पाहता सदरची जाळी नव्याने बसवावी.
- देवबाप्पा, चिंचवड
फोटो आयडी - 98329
----------
उड्डाणपुलाचे नाव दुरुस्त करावे
निगडी येथे टिळक चौकात बांधलेल्या उड्डाणपूलाला मधुकर पवळे यांचे नाव देण्यात आले होते. पण नावाअगोदर ‘महापौर’ हा शब्द लावलेला नसून नुसतेच ‘दिवंगत मधुकर पवळे उड्डाणपूल’ असे नाव दिले आहे. त्यामुळे फलकावर ‘दिवंगत महापौर मधुकर पवळे उड्डाणपूल’ असा बदल करावा. अशी विनंती मनपा अधिकाऱ्यांना केली आहे.
- शिवराम वैद्य,
फोटो आयडी - 98339
