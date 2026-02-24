सकाळ संवाद
भोसरी-आळंदी मार्गावर धोकादायक खड्डा
भोसरी-आळंदी मार्गावर शास्त्री चौकात रस्त्यावरील चेंबरच्या शेजारी खड्डा पडला आहे. त्यामुळे दुचाकी व इतर वाहनचालकांना वाहन चालवताना कसरत करावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत अपघात घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महापालिका प्रशासनाने या समस्येची दखल घेऊन येथील खड्ड्याची दुरुस्ती करावी.
- यशवंत वाघ, चऱ्होली बुद्रूक
98515
खड्डे, अनधिकृत विक्रेत्यांमुळे पादचारी त्रस्त
पिंपळे सौदागर येथील महावितरण कार्यालयाच्या प्रवेशद्वार समोर खड्डा पडला आहे. येथेच चेंबर दुरुस्तीचे देखील काम करण्यात आले आहे. परंतु हे चेंबर चोहोबाजूंनी सिमेंट वापरून बसविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे वाहने जाताना अडथळा निर्माण होत असून अपघाताची शक्यता निर्माण झाली आहे. मागील पाच महिने सिमेंटचा रस्ता बनविण्याचे काम चालू आहे. रस्त्यावरी अनधिकृत विक्रेत्यांमुळे पादचाऱ्यांना चालायला जागा राहिलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या संबंधित विभागाने या परिसराचा पाहणी करून येथील चेंबर व्यवस्थित बसवावे तसेच खड्डा देखील दुरुस्त करावा.
- चंद्रकांत खोपडे, पिंपळे सौदागर
98516
विद्यूत केबल उघड्यावरच
वाकड येथील दत्त मंदिर रस्त्यावरील ट्रेड सेंटर समोर सतत वर्दळ असते. येथेच लहान मुलांची शाळा, दुकाने, दवाखाना देखील आहे. परंतु, या ठिकाणी विद्यूत केबल उघड्यावरच धोकादायक पद्धतीने टाकलेले आहेत. त्यामुळे दुर्घटना होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महापालिकेने या परिसरात सुरक्षेबाबत योग्य ती उपाययोजना करावी.
- एक नागरिक, वाकड
98518
--------
रस्त्यावरील राडारोडा हटवावा
वाकड येथील कस्पटेवाडी ऑस्टीन प्लाझा समोर म्हसोबा देवस्थान लगत असलेल्या रस्त्यावर माती, खडी, मुरूम तसेच राडारोडा मागील अनेक महिन्यांपासून पडून आहेत. त्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत आहेत. मातीमुळे सतत धुळ उडत आहे. त्यामुळे प्रदूषण देखील वाढत आहे. या रस्त्यावरील माती, चिखल, मुरूम, खडी इत्यादी राडारोडा महापालिकेने हटवून हा रस्ता वाहतुकीस उपलब्ध करून द्यावा.
- एक नागरिक, कस्पटेवाडी वाकड
98520
-------------
