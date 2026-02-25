आंतरराष्ट्रीय अभ्यास दौऱ्यात आमदार गोरखे यांचा सहभाग
पिंपरी, ता. २४ ः महाराष्ट्राच्या प्रशासन, कृषी, पर्यावरण व संसदीय कार्यपद्धती अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने राज्यातील १५ आमदारांनी पाच दिवसांचा लंडन व वेल्स अभ्यास दौरा केला. ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ वेल्स ट्रिनिटी सेंट डेव्हिड’ यांच्यातर्फे आयोजित दौऱ्यात जागतिक नेतृत्व, पुराव्यावर आधारित धोरणनिर्मिती, शाश्वत कृषी व्यवस्थापन व संसदीय लोकशाही प्रणाली आदी मुद्द्यांचा समावेश होता. या दौऱ्यात पिंपरी चिंचवडमधील आमदार अमित गोरखे यांचा सहभाग होता.
दौऱ्याबाबत गोरखे म्हणाले, ‘‘पिंपरी चिंचवडसारख्या झपाट्याने वाढणाऱ्या औद्योगिक शहरात डेटा-आधारित निर्णयप्रक्रिया आणि कार्यक्षम अंमलबजावणी अत्यंत आवश्यक आहे. प्रत्येक योजनेचा खर्च-लाभ विश्लेषण (कॉस्ट-बेनिफिट अनालिसिस) व परिणाममापन प्रणाली विकसित केल्याशिवाय प्रशासन प्रभावी ठरणार नाही. महापालिकेमध्ये ‘कार्यक्षमता डॅशबोर्ड’, विभागनिहाय मुख्य कार्यक्षमता निर्देशांक आणि नागरिकांना खुली माहिती प्रणाली विकसित करण्याचा प्रयत्न राहील.’’
लंडनमध्ये महाराष्ट्र मंडळातर्फे शिवजयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमातही गोरखे यांनी सहभाग घेतला. कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोसिएशनचे उपसचिव जार्विस मतिया यांच्या हस्ते गोरखे यांचा गौरव करण्यात आला. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ऐतिहासिक निवासस्थानासही त्यांनी भेट दिली.
