प्रतिक्रिया..

मी वाकडमध्ये राहते. येथील दत्त मंदिर रस्त्याच्या दुतर्फा झाडे होती. रस्त्याच्या कामासाठी पाच वर्षांपूर्वी ती तोडण्यात आली. तर, रस्त्याचे काम अजूनही अपूर्ण आहे. तर, झाडेही लावण्यात आलेली नाहीत. वाकडमध्ये मोठ्या प्रमाणात बांधकामे सुरू आहेत. त्यामुळे वातावरणात धूळ, सिमेंटचे कण असतात. झाडांवर सिमेंटचा थर जमा झालेला असतो. ही धूळ आणि सिमेंटचे कण सर्वांच्याच आरोग्यासाठी धोकादायक आहेत. माझ्या सासूबाईंना या प्रदूषणामुळे फुफ्फुसाचा गंभीर आजार झाला होता. त्यात त्यांचा दुर्दैवाने मृत्यू झाला. वाकडकरांचे जीवन दयनीय झाले आहे.
- डॉ. स्वप्नाली संसारे, सल्लागार प्रसूती आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञ
पुण्यातील हवेच्या गुणवत्तेबाबतची माहिती ‘सकाळ’मधून समजल्यावर खूपच धक्का बसला. ही परिस्थिती पुढील पिढ्यांसाठी आरोग्यविषयक धोक्याची आहे. यावर प्रतिबंध असणे हीच मोठी उपाययोजना आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवडच्या सर्व बाजूंनी गगनचुंबी इमारती उभ्या राहत आहेत. या प्रकल्पांमधून फक्त राहण्याच्या क्षमतेबाबत आश्वासने दिली जात आहेत; जीवनमानाच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही ठोस हमी नाही. या महत्त्वाच्या मात्र दुर्लक्षित विषयाला कोणत्याही दबावाशिवाय लोकांसमोर आणल्याबद्दल ‘सकाळ’चे मनापासून आभार. राज्य आणि केंद्र सरकारने या गंभीर समस्येकडे तातडीने लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा आहे. यासाठी नागरिकांनीही ठाम भूमिका घेणे अत्यावश्यक आहे.
- अमित अहिरराव, सेक्टर १३, पिंपरी चिंचवड
गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून हवेची गुणवत्ता खूप खराब आहे. सर्वसामान्य नागरिक व पत्रकार हे निदर्शनास आणून देत आहेत. पण, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ काहीही कार्यवाही करत नाही. महापालिकेच्या आरोग्य विभागानेही काही हालचाल केलेली नाही. हवा प्रदूषण कसे कमी केले जाऊ शकते, हे सर्वसाधारण लोकांना कळते. पण, अधिकारी वर्गाची इच्छाशक्ती दिसत नाही. त्यांना बिल्डर लॉबी आणि त्यांचे साटेलोटे आहे का? असा प्रश्न पडतो. बेकायदा आरएमसी प्लँट आणि बांधकाम साहित्यांची नियमबाह्य वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाई केली, तरच प्रदूषण कमी होईल.
- विठ्ठल बरळ, पुनावळे
