नो पार्किंगमध्ये वाहने उभी करणे पडतेय महागात
पिंपरी, ता. २६ : शहरातील वाढती वाहनसंख्या आणि अपुरी पार्किंग व्यवस्था यामुळे नो पार्किंगमध्ये वाहने उभी करण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात असल्याचे दिसून येते. परिणामी प्रमुख रस्ते, चौक आणि बाजारपेठांमध्ये वारंवार वाहतूक कोंडी होत असून, नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर पिंपरी चिंचवड वाहतूक पोलिसांकडून नो पार्किंगमधील वाहनांवर कारवाई केली जात आहे. मागील वर्षी जानेवारी ते डिसेंबर या कालावधीत नो पार्किंगमधील दोन लाख २५ हजार ४९८ वाहनांवर कारवाई केली आहे.
पिंपरी चिंचवडमध्ये मध्यवर्ती भागासह परिसरातील मुख्य रस्त्यांवर नो पार्किंगमध्ये वाहने उभी केलेली असतात. यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होतो. अनेकदा रुग्णवाहिका, अग्निशमन दलाची वाहने किंवा बसला मार्ग काढताना अडचणी निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. काही ठिकाणी तर नो पार्किंगचा फलक असलेल्या ठिकाणीच वाहन उभे केलेल्या वाहनांवर टोइंगद्वारे कारवाई केली जात आहे. नो पार्किंगमध्ये वाहन आढळल्यास मोटार वाहन कायद्यानुसार दंड आकारला जातो. त्यासोबतच वाहन टोइंग केल्यास अतिरिक्त शुल्क भरावे लागते. वारंवार नियमभंग करणाऱ्यांची नोंद ठेवून त्यांच्यावर अधिक कडक कारवाई केली जात आहे.
मोबाईल क्रमांकावर दंडाची सूचना
ट्रॅफिक बडी चाट बॉट तसेच शहरातील महत्त्वाच्या चौकांमध्ये बसविण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या मदतीनेही उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांची नोंद केली जात आहे. ई-चलन प्रणालीद्वारे वाहनधारकांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर दंडाची सूचना पाठविली जाते.
‘‘रस्त्याच्याकडेला ‘नो पार्किंग’ फलक असल्यास तेथे वाहन उभे करू नये. नियमांचे पालन केल्यास दंड आणि अनावश्यक त्रास टाळता येईल.
- विवेक पाटील, पोलिस उपायुक्त, वाहतूक शाखा, पिंपरी चिंचवड
जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीतील कारवाई
महिना कारवाई
जानेवारी २०९३२
फेब्रुवारी १६४४५
मार्च १८७९९
एप्रिल १७४५८
मे १७४१४
जून १८०६८
जुलै १९०४८
ऑगस्ट १९३५२
सप्टेंबर १९९१८
ऑक्टोबर १९५७३
नोव्हेंबर १८६२१
डिसेंबर १९८७०
एकूण २२५४९८
