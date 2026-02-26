प्रदूषणास कारणीभूत अवजड वाहनांवर कारवाई
व्यावसायिकांना कोणाचे अभय?
पिंपरी चिंचवड शहरात बांधकामांची संख्या वाढली तशी बांधकामाचे साहित्य वाहून नेणाऱ्या वाहनांचेही प्रमाण वाढले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महापालिका व पोलिसांनी घालून दिलेले कोणतेही नियम या वाहनचालक-मालकांकडून पाळले जात नाहीत. बांधकामाचा राडारोडा, वाळू, सिमेंट यांसारख्या कच्च्या मालाची वाहतूक बिनबोभाट केली जाते. बांधकामांच्या ठिकाणचा चिखल या वाहनांच्या चाकांना चिकटून तो रस्त्यांवर पसरतो. पर्यायाने इतर वाहनांचे अपघात होतात. शिवाय, चिखल सुकून ती माती रस्त्यावर पसरते. या वाहनचालकांवर महापालिका कारवाई करते. मात्र, नियम न पाळणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई केली जात नाही. त्यांना कोणाचे अभय आहे? असा प्रश्न निर्माण होतो.
जानेवारी २०२५ पासूनची कारवाई
वाहनांवरील कारवाईची प्रकरणे : १,२२६
दंडाची रक्कम : २०,१४,९८० रुपये
- अश्विनी पवार
