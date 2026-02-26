‘ऑपरेशन मुस्कान’अंतर्गत शहरातील १२१ बालकांचा शोध
पिंपरी, ता. २६ : पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीतून सन २०१८ ते २० फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत अठरा वर्षांखालील २८६ बालके हरवल्याची नोंद पोलिसांनी केली आहे. या बालकांचा शोध घेण्यासाठी ‘ऑपरेशन मुस्कान’ राबविण्यात आले. यापैकी १२१ बालके शोधण्यात पोलिसांना यश आले.
हरवलेल्या १८ वर्षांखालील मुला-मुलींचा शोध घेण्यासाठी २० जानेवारी ते २० फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत राज्यात ‘ऑपरेशन मुस्कान-१४’ ही विशेष मोहिम राबवण्यात आली. पिंपरी चिंचवडमध्येही हा तपास करण्यात आला. या मोहिमेच्या अनुषंगाने सन २०१८ ते २० जानेवारी २०२६ या कालावधीतील गुन्ह्यांचा आढावा घेतला असता एकूण २१४ बालके (३० मुले आणि १८४ मुली) हरवल्याची नोंद होती. दरम्यान, पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी या मोहिमेत ७१ बालकांचा (११ मुले आणि ६० मुली) शोध घेऊन त्यांना त्यांच्या पालकांच्या ताब्यात दिले. तसेच मोहिमेच्या प्रत्यक्ष कालावधीत म्हणजेच २० जानेवारी ते २० फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत हरवलेल्या ७२ बालकांपैकी ५० बालकांचा (१६ मुले आणि ३४ मुली) शोध घेण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.