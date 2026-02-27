जुना उर्से टोलनाका परिसरात बेकायदा पार्किंगचा वाढता धोका
सोमाटणे, ता. २७ ः द्रुतगती मार्गावरील उर्से पेट्रोलपंप ते टोल नाका दरम्यान रस्त्यावर उभी केलेली वाहने धोकादायक ठरत आहे.
पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर अपघात टाळण्यासाठी नादुरुस्त व अपघातग्रस्त वाहनाशिवाय अन्य वाहनांना सेवा रस्त्यावर थांबण्यास प्रतिबंध लावण्यात आला होता. वाहनचालकांनी या नियमाचे उल्लंघन केल्यास महामार्ग पोलिसांकडून दंडात्मक कारवाई देखील केली जात होती. या कारवाईच्या भीतीमुळे वाहनचालकांकडून नियमाचे पालन केले जात असे. दरम्यानच्या काळात टोल नाक्यावर होणारी वाहनांची गर्दी विचारात घेऊन रस्ते विकास महामंडळाने सहा महिन्यापूर्वी उर्से टोलनाक्याचे स्थलांतर करण्यात आले. या स्थलांतरानंतर महामार्ग पोलिस, आयआरबी संरक्षण यंत्रणा, देवदूत यंत्रणा यांचेही नवीन टोलनाक्यावर स्थलांतर करण्यात आले. महामार्ग पोलिसांचे स्थलांतर झाल्यानंतर या रस्त्यावर कारवाईसाठी पोलिस यंत्रणा नसल्याचा फायदा घेत अनेक वाहन चालकांनी जुना उर्से टोलनाका परिसरात रस्त्यालगत वाहने उभी करण्यास सुरुवात केली आहे. काही वेळा जागेअभावी अनेक वाहनचालक तीन नंबरच्या लेनवर वाहने उभी करतात. यामुळे मुंबईच्या दिशेने आलेली वाहने या वाहनावर आदळून अपघात होण्याचा धोका वाढला आहे.
सेवा रस्त्यावर वाहने उभी केल्यास वाहनचालकांना समज दिली जाते, प्रसंगी कारवाई देखील केली जाते.
- शिवप्रसाद पवार, सहायक पोलिस निरीक्षक महामार्ग
