सकाळ संवाद

वाहतूक नियंत्रक दिवे बंद
रावेत सेक्टर ३२ अ मधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकातील वाल्हेकरवाडी कडून डी मार्ट जाधव वस्तीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील हिरव्या रंगाचा वाहतूक नियंत्रक दिवा बंद पडला आहे. हिरवा रंगाचा दिवा न लागल्यामुळे वाहन चालक जागेवरच थांबत आहेत. मागील दोन आठवड्यापासून या येथील वाहतूक नियंत्रक दिव्यात बिघाड झाला आहे. अद्याप या समस्येकडे प्रशासनाचे लक्ष गेले नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या संबंधित विभागाने या परिसरातील वाहतूक नियंत्रक दिव्याची दुरुस्ती करावी.
- विलास रामचंद्र खरे-रावेत
चेंबरचे झाकण तुटलेल्या अवस्थेत
कृष्णाई विहार येथील रहदारीच्या रस्त्यावरील चेंबरचे झाकण तुटले आहे. हे चेंबर धोकादायक वळणावर आहे. यामुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. तरी महापालिकेने या समस्येची दखल घेऊन झाकणाची त्वरित दुरुस्ती करावी.
- मिथिला हरळीकर, पिंपळे गुरव
उघड्या डीपीचा धोका
वाल्हेकरवाडी येथील जुना जकात नाक्याकडून चिंचवडगाव गावाकडे येणाऱ्या रस्त्यावरील पदपथावर विद्युत डीपी बॉक्सचे झाकण उघड्या अवस्थेत आहे. यामुळे पादचाऱ्यांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे महावितरणने डीपीचा दरवाजा तत्काळ दुरुस्त करावा.
- इंद्रजित चव्हाण, वाल्हेकरवाडी, चिंचवड
