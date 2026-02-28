अवघड गणित होणार सोपे
सकाळ विद्या
पिंपरी, ता. २८ : माध्यमिक शिक्षणात गणित विषय कसा आनंददायी होईल, या दृष्टीने ‘सकाळ विद्या’ आणि ‘भांडारकर ॲकॅडमी’ यांच्यातर्फे रविवारी (ता.१५) इयत्ता आठवी, नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विनामूल्य चर्चासत्राचे आयोजन केले आहे. या माध्यमातून गणित विषय सोपा होण्यासह विद्यार्थ्यांमधील गणित विषयाची भीती दूर होणार आहे.
प्राधिकरणातील ग. दि. माडगूळकर सभागृहात सकाळी दहा वाजता हे चर्चासत्र विनामूल्य भरविण्यात येणार आहे. चर्चासत्रामध्ये भांडारकर ॲकॅडमीचे संस्थापक संचालक अभिजीत भांडारकर हे मार्गदर्शन करणार आहेत. उच्च शिक्षणातील उत्तुंग भरारीची बिजे ही मुलांच्या माध्यमिक शिक्षणात म्हणजेच आठवी ते दहावीच्या अभ्यासात रुजलेली असतात. बऱ्याचदा गुणवत्ता असूनही केवळ योग्य मार्गदर्शनाचा अभाव, चुकीचे अभ्यासतंत्र यामुळे वर्षभर अभ्यास करूनही विद्यार्थी मागे पडतात. त्यामुळे अभ्यासाचे तंत्र व तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळणे गरजेचे असते. प्रत्येक गोष्टीला सरावाची गरज असते. अगदी खेळही. गणितही त्याला अपवाद नाही. एकदा सूत्रे पाठ झाली आणि गणित सोडवायची पद्धत कळाली की गणित सोपे जाते. गणितातील क्लिष्ट असे हजारापेक्षा जास्त सूत्रे भांडारकर हे यावेळी सांगणार आहे. गणित अवघड वाटणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी व मुलांचा सर्वांगीण विकासासाठी हे चर्चासत्र उपयोगी ठरणार आहे.
‘रिदमिक फार्म्युला तंत्रज्ञाना’ची राष्ट्रीय स्तरावर नोंद
तालासुरात गणित शिकविण्याचे अभिनव ‘रिदमिक फार्म्युला तंत्रज्ञान’ अभिजित भांडारकर यांनी आत्मसात केले आहे. त्यामुळे आता इयत्ता आठवी, नववी आणि दहावीचे गणित सोपे झाले आहे. अल्पवधीच हे तंत्रज्ञान विद्यार्थ्यांच्या पसंतीस उतरले असून गणीत या विषयाची गोडी निर्माण होऊ लागली आहे. रिदमिक फार्म्युला तंत्रज्ञानाची ऑक्टोबर २०२४ मध्ये राष्ट्रीय स्तरावर नोंद झाली आहे.
चर्चासत्राविषयी...
विद्यार्थी व पालकांसाठी प्रवेश विनामूल्य
कधी : रविवारी, १५ मार्च २०२६
केव्हा : सकाळी १० ते १२.३० वा.
कुठे : ग. दि. माडगूळकर सभागृह, निगडी प्राधिकरण
वक्ते : अभिजित भांडारकर
अधिक माहितीसाठी संपर्क : ७७०९०९७१११
