बदलत्या हवामानामुळे आंबा पीक धोक्यात
सोमाटणे, ता.१ ः सततच्या बदलत्या हवामानामुळे पवनमावळातील आंब्याच्या मोहर काळवंडले असून त्यामुळे आंब्याचे उत्पादन घटण्याचा धोका वाढला आहे.
मागील दोन महिन्यापासून थंडी कमी होऊन तापमानात लक्षणीय वाढ झाली आहे. तसेच वातावरणात सतत बदल सुरु झाला आहे. या बदलामुळे फुलोऱ्यात आलेल्या आंबा पिकावर रोग पडला असून आंब्याचा मोहर गळून गेला आहे. पानावरही रोग पडला असून पाने पिवळसर पडली असून ती गळण्यास सुरुवात झाली आहे. या रोगामुळे पवनमावळातील आंबा पीक धोक्यात आले असून उत्पादन घटण्याचा धोका वाढला आहे. या रोगाचा सर्वाधिक फटका गावरान आंब्यास बसला असून या आंब्याचा आकार वाढलेला असल्याने त्यावर औषध फवारणी करणे शक्य नाही. त्यामुळे या वर्षी आंब्याचे उत्पादन घटण्याची शक्यता सांगवडे येथील शेतकरी सुरेश राक्षे यांनी वर्तवली आहे.
