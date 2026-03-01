सांगवीतील पवनाथडी जत्रेचा ‘द फोक लावणी’ने समारोप
पिंपळे गुरव, ता. १ ः सांगवी येथील ‘पवनाथडी जत्रा २०२६’चा ‘द फोक लावणी’च्या रंगतदार आणि दणदणीत सांस्कृतिक कार्यक्रमाने समारोप झाला. कार्यक्रमात बचत गटांच्या प्रतिनिधींचा गौरव करण्यात आला. यंदाच्या जत्रेत तब्बल दोन कोटींची उलाढाल झाली.
समारोप प्रसंगी उपमहापौर शर्मिला बाबर, भाजप गटनेते प्रशांत शितोळे, नगरसेविका तृप्ती कांबळे, उज्वला ढोरे, अनुराधा गोरखे, सुषमा तनपुरे, महापालिकेच्या समाज विकास विभागाच्या उपआयुक्त ममता शिंदे आदी उपस्थित होते.
उपमहापौर शर्मिला बाबर, प्रशांत शितोळे यांनीही विचार मांडले. पाच दिवसांत तब्बल २ कोटी रुपयांची उलाढाल झाली आहे. हे महिलांच्या कष्टाचे आणि आत्मनिर्भरतेचे प्रतीक असल्याचे उपआयुक्त ममता शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. जत्रेत पारंपरिक खाद्यपदार्थ, हस्तकला वस्तू, गृहउपयोगी साहित्य, दागिने, कपडे तसेच ग्रामीण संस्कृतीचे दर्शन घडवणारे स्टॉल्स यांना नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. विशेषतः महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या वस्तूंना मोठी मागणी होती. समारोपाच्या दिवशी सादर करण्यात आलेल्या ‘द फोक लावणी’ कार्यक्रमाने वातावरणात उत्साहाची लहर निर्माण केली. पारंपरिक वेशभूषा, तालबद्ध नृत्य आणि सुरेल सादरीकरणामुळे उपस्थितांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात कलाकारांना दाद दिली. विजय उल्पे यांनी सूत्रसंचालन केले, तर मनोज बरगडे यांनी आभार मानले.
