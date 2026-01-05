दिव्यांग बांधवांकडून शहरात मतदान जागृती
पिंपरी, ता. ५ : महापालिकेच्या वतीने दिव्यांग बांधवांच्या सहभागातून मतदान जागृती रॅलीचे आयोजन करण्यात आले. ‘माझं मत, माझा अधिकार’ अशा घोषणांतून दिव्यांग मतदारांनी लोकशाही सशक्ततेचा संदेश दिला. महापालिका आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी श्रावण हर्डीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांच्या उपस्थितीत निवडणूक आयोगाच्या ‘स्वीप’ कार्यक्रमांतर्गत हा उपक्रम राबविण्यात आला.
निगडी प्राधिकरण येथील ‘अ’ क्षेत्रीय कार्यालयातून सुरू झालेली रॅली बिजलीनगर, वाल्हेकर वाडी, चापेकर चौक मार्गे चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहात पोहोचली. रॅलीदरम्यान नागरिकांमध्ये मतदानाबाबत जागृती करण्यात आली. समारोपावेळी ‘फ्लॅश मॉब’ सादरीकरण झाले. तसेच उपस्थितांना निर्भयपणे, निःपक्षपाती व प्रलोभनमुक्त मतदानाची शपथ देण्यात आली.
सांडभोर यांनी ‘‘प्रत्येक मत मौल्यवान असल्याचे सांगत दिव्यांग बांधवांचा सहभाग प्रेरणादायी आहे,’’ असे नमूद केले. जनसंपर्क अधिकारी प्रफुल्ल पुराणिक यांनी दिव्यांग मतदार इतरांनाही मतदानासाठी प्रेरित करीत असल्याचे सांगितले.
