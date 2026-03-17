‘किशोर आवारेंसारखी तुमचीही विकेट पाडू’
पिंपरी, ता.१७ : ‘‘किशोर आवारे यांची हत्या झाली, तशी तुमचीही विकेट पाडू’’, अशी धमकी सोसायटीच्या बैठकीत महिलेला दिल्याप्रकरणी सात जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. हा प्रकार तळेगाव दाभाडे येथील मंत्रा सिटी सोसायटीच्या क्लब हाऊसमध्ये घडला.
या प्रकरणी एका ५० वर्षीय महिलेने तळेगाव दाभाडे पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी विराज खळदे, भावेश खळदे, सौरभ उर्फ शुभम खळदे, चिराग खळदे, महेश खळदे, भूषण खळदे (सर्व रा. खळदे आळी, जिजामाता चौक) व मतिन (वय ४०, रा. मंत्रा सिटी, तळेगाव दाभाडे) यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.
क्लब हाऊसमध्ये सोसायटीची बैठक सुरू असताना फिर्यादी महिलेला त्यांचे विषय मांडू न दिल्याने आणि वेन्डर बदलण्याचा मुद्दा मांडल्याने विराज व महेश यांनी महिलेला धमकी दिली. ‘‘आम्ही गाववाले आहोत, आमचे कॉन्ट्रॅक्ट बदलण्याची हिंमत करू नका’’, असे म्हणत वाद घातला. त्यानंतर हेमंत सपकाळ हे ‘‘फिर्यादी यांचे विषय शांतपणे एकूण घ्या,’’ असे म्हणाले असता, आरोपींनी त्यांनाही मारहाण केली. दरम्यान, फिर्यादी व शांताराम कोकाटे हे सपकाळ याना वाचविण्याचा प्रयत्न करताना त्यांनाही मारहाण केली. त्यानंतर फिर्यादी या पोलिसांकडे तक्रार देताना विराज याने शिवीगाळ करत असभ्य वर्तन केले. तसेच विराज व भावेश यांनी फिर्यादी यांना धमकी दिली.
