आणखी सव्वादहा हजार नवी वाहने रस्त्यावर
पिंपरी, ता. १९ : साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर पिंपरी चिंचवडकरांनी वाहन खरेदीला पसंती दिली आहे. या वर्षी शहरात नव्याने दहा हजार २२१ वाहनांची नोंद झाली आहे. यामध्ये सर्वाधिक म्हणजेच पाच हजार ८०५ दुचाकींची नोंद आहे.
गुढीपाडवा, अक्षय्य तृतीया, दसरा आणि दिवाळी पाडव्याला (अर्धा मुहूर्त) नवे वाहन घरी आणण्यासाठी नागरिकांची पसंती असते. हा मुहूर्त साधत अनेकजण घर, सोने, वाहन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांची खरेदी करतात. यासाठी नागरिक आधीपासूनच बुकिंग करतात. यंदा ५ ते १९ मार्च या १५ दिवसांत पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात १० हजार २२१ वाहनांची नोंद झाली आहे. यामध्ये दुचाकींपाठोपाठ तीन हजार ८१ कारची संख्या आहे. वाहन विक्रेत्यांकडून हेल्मेट, अॅक्सेसरिज मोफत देऊन ग्राहकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. दरवर्षी गुढीपाडव्याच्या मुहुर्तावर सरासरी सहा ते सात हजार वाहनांची नोंद होते. यंदाही दुचाकींचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. दरम्यान, गतवर्षी १७ ते ३० मार्च या पंधरा दिवसांत ११ हजार ९४७ वाहनांची नोंद झाली होती. त्यामुळे यंदा गुढीपाडव्याच्या मुहुर्तावर वाहन खरेदी घटल्याचे दिसून येत आहे.
वाहनांचा प्रकार आणि वर्षनिहाय खरेदी
वाहन - २०२५ - २०२६
दुचाकी - ६,४४५ - ५,८०५
कार - ४,०१७ - ३,०८१
तीनचाकी - ३३० - ३२९
हलकी मालवाहतूक वाहने - ४११ - ३८७
(माहिती स्रोत : पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्यालय)
