‘आरटीओ’मध्ये सव्वालाख आरसी बुक पडून
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. २१ ः पोस्टातून माघारी आलेली सुमारे सव्वालाखांपेक्षा जास्त वाहन नोंदणी प्रमाणपत्रे (आरसी बुक) पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) पडून आहेत. संबंधित वाहन चालकांनी ३० दिवसांत ती घेऊन जावीत, असे आवाहन ‘आरटीओ’ने केले आहे. अन्यथा ३० एप्रिलनंतर राहिलेली सर्व आरसी बुक निर्लेखन (रद्द) करण्यात येतील, असे स्पष्ट करण्यात आले.
पूर्वी वाहन खरेदी केल्यानंतर त्या विक्रेत्याकडेच (डिलर्स) आरसी बुक मिळत असे. २००६ पासून परिवहन विभागाने कागदी आरसी बुक व वाहन परवाना देणे बंद केले. त्या जागी स्मार्ट कार्ड आले. स्मार्ट कार्डचे प्रिंटिंग त्या-त्या प्रादेशिक किंवा उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात करून ते पोस्टामार्फत घरी पाठवले जात होते. २०२३ पासून छपाईच्या कामाचे केंद्रीकरण करण्याचा निर्णय झाला.
महाराष्ट्रातील मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथे छपाई सुरू झाली. पिंपरी चिंचवड आरटीओअंतर्गत येणारे आरसी स्मार्ट कार्ड छत्रपती संभाजीनगर येथे छपाई होऊन चिंचवड पोस्ट कार्यालयात येते. तेथून शहरातील विविध पोस्टांत वितरित केले जाते. त्यानंतर पोस्टमन नागरिकांच्या घरी जाऊन ते देतो. पत्ता चुकीचा, अर्धवट असल्याने, घर बंद असल्यामुळे पोस्टमन ते परत घेऊन जातात. तेथून ते आरटीओ कार्यालयात माघारी पाठवले जातात.
जानेवारी २०११ पासून मे २०२४ पर्यंत सुमारे दोन लाख आरसी पिंपरी-चिंचवड आरटीओ कार्यालयात परत आले आहेत. त्यापैकी केवळ ६० ते ७० हजारच आरसी आरटीओ कार्यालयातून वितरित करण्यात आली आहेत. अनेक वर्षे आरसी बुक पडून असल्यामुळे प्रशासनाने विल्हेवाट लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३० एप्रिलपर्यंत आरसी बुक घेऊन गेले नाही तर ते रद्द करण्यात येतील, अशी माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राहुल जाधव यांनी दिली.
