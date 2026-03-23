क्रांतिकारकांना अभिवादन
पिंपरी, ता. २३ ः शहीद दिनानिमित्त थोर क्रांतिकारक शहीद भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांना महापालिकेतर्फे अभिवादन केले. त्यांच्या प्रतिमांना महापौर रवी लांडगे यांनी पुष्पहार अर्पण करून केले. उपमहापौर शर्मिला बाबर, विशेष अधिकारी किरण गायकवाड, जनता संपर्क अधिकारी प्रफुल्ल पुराणिक आदी उपस्थित होते. तसेच शहीद भगतसिंग यांच्या दापोडीतील पुतळ्यास उपमहापौर शर्मिला बाबर यांनी पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. शहर सुधारणा समिती सभापती संजय काटे, नगरसेवक राजू बनसोडे, नगरसेविका स्वाती काटे, प्रतीक्षा लांघी आदी उपस्थित होते.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
