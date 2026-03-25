बाजारपेठांत भगवे झेंडे, टोप्या, शाली विक्रीस

पिंपरी, ता.२५ ः श्रीराम नवमीच्या पार्श्वभूमीवर श्रीराम यांच्या प्रतिमा असलेले टी-शर्ट, टोप्या, शाल, भगवे झेंडे अशा विविध वस्तूंनी बाजारपेठा फुललेल्या दिसत आहेत. घराघरांत पूजेसाठी मूर्ती, आकर्षक सजावट साहित्य उपलब्ध आहे. लहान मुलांचे ‘रामायण प्रेरित’ फोटोशूट करण्यासाठी पालकांकडून वेशभूषा खरेदीला पसंती दिली जात आहे.
शहरासह उपनगरांतील बाजारात श्रीराम नवमीनिमित्त विविध वस्तू दाखल झाल्या आहेत. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत श्रीराम यांची प्रतिमा असलेले टी-शर्ट, टोप्या, शाल, मफलर उपलब्ध झाल्या आहेत. उपनगरांत श्रीराम नवमीच्या दिवशी भव्य मिरवणुका काढल्या जातात. मिरवणुकीसाठी जय श्रीराम लिहिलेले विविध आकारांचे भगवे झेंडे, केशरी, पिवळे झेंडे (राम ध्वज), रामायणाच्या दृश्यांचे पोस्टर्स आणि बॅनर मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहेत. या पार्श्वभूमीवर या वस्तूंना बाजारात मोठी मागणी असल्याचे पाहायला मिळत आहे. बाजारात श्रीराम यांची प्रतिमा असलेल्या टी-शर्टची विक्री २०० ते ४०० रुपयांपर्यंत केली जात आहे. तर, टोपी १०० ते १५० रुपयांपर्यंत आणि शाल २०० रुपयांपासून विक्रीसाठी उपलब्ध असल्याची माहिती एका विक्रेत्याने दिली. यामध्ये सर्वाधिक मागणी ही लहान मुलांच्या टी-शर्ट साठी आहे.
रामायण प्रेरीत फोटोशूटसाठी राम, सीता, लक्ष्मण आणि हनुमान यांच्या वेशभूषा खरेदी करण्यासाठी पालकांची बाजारात गर्दी होत आहे. धनुष्य-बाण आणि गदा यांसारखे साहित्य लहान मुलांसाठी उपलब्ध आहेत. शहरांमधील बाजारपेठ रामभक्तांच्या गर्दीने फुलून गेली आहे.
धूप, पूजेची ताटे
श्रीराम प्रतिमा, आकर्षक पाळणे, सुगंधी अगरबत्त्या, धूप आणि पूजेची ताटे बाजारात आली आहे. बाजारपेठांमध्ये प्रभू रामचंद्रांची मूर्ती आणि प्रतिमा, सीता, लक्ष्मण आणि हनुमानाची मूर्ती किंवा फोटो, रामरक्षा स्तोत्र पुस्तके, रामायण ग्रंथ, आणि शोभेच्या वस्तूंची मोठी रेलचेल आहे. उत्सवासाठी पिवळे वस्त्र, आणि आरास करण्यासाठी लागणारे साहित्य, तसेच विशेष प्रसाद (सुंठवडा, पंजिरी) खरेदीसाठी गर्दी होत आहे.
साहित्यांचे दर
- बॅच १२० रुपये डझन
- झेंडे ३० ते १०००रुपये
- कापडी फलक (५बाय ७ फूट) - ५०० रुपये
- मफलर १२ ते १०० रुपये
- दागिने- ५०० रुपये
- कपडे ३५० ते ४५० रुपये
