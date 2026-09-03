हरित चळवळीला मिळणार नवी दिशा

पिंपरी, ता. ३ ः ‘सकाळ माध्यम समूह’ आणि यशदा रिॲल्टी यांनी पर्यावरण संवर्धनासाठी वृक्षारोपण चळवळ सुरू केली आहे. त्यांना आतापर्यंत दोन हजारांपेक्षा अधिक नागरिकांनी प्रतिसाद दिला असून रविवारी (ता. ६) पुनावळेत सामूहिक वृक्षारोपणाचा संकल्प केला आहे. यामुळे हरित चळवळीला नवी दिशा मिळण्याची वाट मोकळी झाली आहे.
वृक्ष केवळ लावायचे नाहीत, तर ते दत्तक घेऊन त्यांना नाव देणे, त्यांचे नियमित संवर्धन करणे आणि त्याचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी स्वीकारायची, या ‘सकाळ’ आणि यशदा रिॲल्टीच्या संकल्पनेला नागरिकांकडून भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे दोन हजारांपेक्षा अधिक वृक्षपालकांनी वृक्षारोपणाचा संकल्प केला आहे. त्यातून लावलेल्या प्रत्येक वृक्षाशी भावनिक नाते निर्माण व्हावे आणि त्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीने किंवा कुटुंबाने स्वीकारावी, या उद्देशाने वृक्षपालकांची संकल्पना पुढे आली आहे. त्यामुळे पर्यावरणप्रेमी नागरिक, संस्था, कुटुंबे, विद्यार्थी, तरुणाई आणि विविध क्षेत्रातील व्यक्तींनी या उपक्रमात वृक्षपालक म्हणून सहभाग नोंदवला आहे. प्रत्येक सहभागी व्यक्तीचा एक वृक्ष आणि प्रत्येक वृक्षाची एक जबाबदारी, अशा पद्धतीने ही चळवळ अधिक व्यापक करण्याचा प्रयत्न आहे.
‘ग्रीन रीइमॅजिन्ड’ संकल्पना
‘ग्रीन रीइमॅजिन्ड’ संकल्पनेवर आधारित वृक्षारोपणाचा संकल्प आहे. म्हणजे ‘हिरवाईची पुनर्कल्पना’ किंवा ‘नव्या रूपात हिरवाई अर्थात वनराई’ उभारणे. या अंतर्गत वृक्षारोपणाच्या परंपरागत पद्धतीपेक्षा काहीतरी वेगळ्या, आधुनिक आणि आकर्षक पद्धतीने रोपे लावली जाणार आहेत. निसर्ग वाचवण्याच्या जुन्या संकल्पनांना आधुनिक तंत्रज्ञानासह नव्या स्वरूपात जोडण्याचा उद्देश या उपक्रमाचा आहे.
नव्या पर्वाचा भाग होऊया!
गेल्या वर्षी साधारण दोन हजार रोपांची लागवड निगडी ते देहूरोडदरम्यान केली होती. त्यात अनेक कुटुंबांनी सहभाग घेतला होता. वड, पिंपळ, चिंच, कडूलिंब अशी रोपे लावली होती. आता पुनावळेत वृक्षारोपण केले जाणार आहे. त्यातही कुटुंबासह सहभागी होण्याचे आवाहन ‘सकाळ माध्यम समूह’ आणि यशदा रिॲल्टी यांनी केले आहे. त्यासाठी ‘ग्रीन रीइमॅजिन्ड’ या नव्या पर्वाची घोषणा केली आहे.
वृक्षारोपणाबाबत...
काय? ः दोन हजारांवर वृक्षारोपणाचा संकल्प
कुठे? ः वनविभाग क्षेत्रालगत, काटे वस्ती, पुनावळे
कधी? ः रविवार, तारीख ६ सप्टेंबर २०२६
केव्हा? ः सकाळी ८ ते ११
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