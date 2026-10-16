वाचक प्रेरणा दिन

सोहम सार्वजनिक ग्रंथालयात वाचन प्रेरणा दिन
पिंपरी, ता. १६ ः सोहम सार्वजनिक ग्रंथालय व भारतीय जैन संघटना संचलित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय संत तुकारामनगर यांच्या संयुक्त विद्यमाने वाचन प्रेरणा दिन साजरा करण्यात आला.
डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या प्रतिमापूजनाने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. दिलीप कुमार यांनी अध्यक्षीय भाषणातून विद्यार्थ्यांना अब्दुल कलाम यांची सविस्तर माहिती सांगून त्यांच्यावर वाचनाने कसे संस्कार झाले ते विशद केले. सोहम ग्रंथालयाचे संस्थापक अध्यक्ष जगन्नाथ नेरकर, अविनाश यादवाडकर, गजानन वाढे, नितीन साळवे आदींची उपस्थिती होती. प्रास्ताविक नेरकर यांनी केले. सूत्रसंचालन प्रांजल ठुबे यांनी केले.
श्री वैष्णोमाता प्राथमिक विद्यामंदिर
पिंपरी, ता. १६ ः भारताचे माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांची जयंती आणि वाचन प्रेरणा दिनानिमित्त महापालिकेच्या वैष्णोमाता प्राथमिक विद्यामंदिरातील विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारची पुस्तके देऊन वाचन करण्यात आले. तसेच या प्रसंगी अब्दुल कलाम यांचा जीवन परिचय, शिक्षणप्रवास, शास्त्रज्ञ म्हणून केलेली कामगिरी आणि राष्ट्रपती म्हणून दिलेले योगदान याची माहिती विद्यार्थ्यांना देण्यात आली. या प्रसंगी शाळेच्या मुख्याध्यापिका वंदना इन्नाणी, सुरेश धायरकर, प्रदीप बोडखे, सुजाता खोसे आदी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.