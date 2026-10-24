पोलिसाचा गळा दाबून वायसीएममध्ये मारहाण

पिंपरी, ता. २४ : डॉक्टर उपचार करीत असल्याने रुग्णालयात आरडाओरडा करुन गोंधळ घालू नका, असे सांगितल्यावरून गळा दाबून पोलिस हवालदाराला जिवे मारण्याचा प्रकार शनिवारी पहाटे पिंपरीतील यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयात (वायसीएम) घडला.
अमोल सुरेश शिंदे असे पोलिस हवालदाराचे नाव आहे. त्यांनी संत तुकारामनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार पोलिसांनी वैभव सुभाष साळुंखे (रा. आदर्शनगर, पिंपळे गुरव), कुशाल गोयल (रा. पवनानगर, पिंपळे गुरव), सोहेल शब्बीर शेख (रा. मोरया पार्क, पिंपळे गुरव) या तिघांना अटक केली. पोलिस हवालदार शिंदे व राजू डगवार रुग्णालयात कर्तव्यावर होते. मित्र कौस्तुभ गुप्ता याचा अपघात झाल्याने आरोपी त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात घेऊन आले. तेथील डॉक्टर औषधोपचार करत होते. त्यानंतरही आरोपींनी डॉक्टरांना अरेरावीची भाषा वापरली. शिंदे व डगवार यांनी त्यांना गोंधळ करू नका, असे सांगितले. त्यावर शिंदे यांच्या खाकी शर्टची कॉलर पकडून आरोपींनी शिवीगाळ केली. मदतीसाठी शिंदे वायसीएम चौकीमध्ये जाऊ लागले. साळुंखे त्यांच्या मागे आला व त्याने शिवीगाळ करीत जिवे मारण्याची धमकी देत त्यांचा गळा दाबला. हातातील जाड लोखंडी कडे तोंडावर मारुन त्याने शिंदे यांना गंभीर जखमी केले. त्यावेळी गोयल व शेख यांनी शिवीगाळ करून ‘तू इथे वाचलास, बाहेर भेटल्यास संपवून टाकतो,’ अशी धमकी शिंदे यांना दिली.
या आरोपींना पोलिसांनी लगेचच ताब्यात घेऊन अटक केली. ते सराईत गुन्हेगार आहेत.
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